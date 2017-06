Les mots de Zak Brown ont été forts il y a deux jours envers Honda et ceux de Fernando Alonso ne l’ont pas été moins hier, à Montréal.

Il se murmure que McLaren aurait donné un ultimatum à Honda pour mettre en piste son moteur évolué d’ici deux courses.

Selon les journaux Bild et AS, McLaren veut maintenant voir en piste ce que ce moteur a dans le ventre au plus vite, afin d’avoir le temps de préparer 2018. Avec Honda ou Mercedes.

Ce qui signifie que la séparation avec Honda pourrait être imminente et se décider en juillet et non en septembre.

De son côté, Auto Motor und Sport ajoute que McLaren fait en sorte que la sortie du contrat soit "la plus douce possible", avec, de manière idéale, une fin prononcée par Honda.

Ce divorce acté, McLaren finirait tout de même sa saison 2017 avec un moteur Honda avant de changer de motoriste pour l’an prochain. McLaren aiderait toutefois en échange Sauber à faire la transition avec Honda le mieux possible, en fournissant le train arrière et la boîte de vitesses.