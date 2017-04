McLaren doit commencer à inverser une tendance qui est entièrement contre elle depuis le début de saison. Le circuit de Sotchi n’est pas taillé pour la MCL32 avec ses longues lignes droites et virages rapides mais l’équipe de Woking aimerait entrevoir une éclaircie lors de son étape en Russie.

« Les dernières courses ont été plus imprévisibles que ce que nous avions espéré ou imaginé » reconnaît Eric Boullier. « Nous n’avons pas encore réussi à vivre un week-end sans problème pour aucun de nos pilotes, et c’est le premier pas à franchir pour pouvoir travailler sur la performance. Honda travaille pour trouver une solution au problème récurrent sur le MGU-H et de notre côté, nous voulons nous assurer de l’efficacité de nos procédures opérationnelles afin que l’on puisse voir le drapeau à damiers ».

« A la suite des essais, nous travaillons à l’introduction de nouvelles pièces à Sotchi et nous sommes confiants quant à la direction prise pour le développement du châssis. Nos deux pilotes ont été positifs au sujet de la voiture et c’est important de continuer dans cette voie tout au long de la saison ».

La fiabilité sera donc le maître mot pour McLaren à Sotchi : « Nous devons essayer de passer un week-end plus calme, ce qui sera la meilleure manière de voir une performance représentative de la part de nos deux pilotes dans la MCL32. Le Grand Prix de Russie est généralement très disputé et j’espère que l’on pourra se mêler à la lutte ».

Du côté de chez Honda, on est conscient des problèmes et malgré les difficultés à les régler, la situation est tout aussi invivable. Malgré des promesses qui n’en finissent plus de ne pas être respectées, le motoriste espère encore trouver une solution dans les plus brefs délais. Un nouveau MGU-H sera ainsi testé en Russie.

« Après un week-end décevant à Bahreïn, nous avons eu des journées d’essais bien chargées. L’équipe a travaillé très dur pour introduire des contre-mesures qui nous permettront de lutter contre les problèmes de MGU-H. Le deuxième jour nous a confirmé que nous étions dans la bonne direction avec 81 tours parcourus pour Stoffel. Ces résultats sont le témoignage du travail et de la détermination de l’équipe ».

« En 2016, les deux McLaren ont terminé dans les points et nous aimerions rééditer cette performance. Ceci dit, je m’attends à un autre week-end compliqué pour nous. La nature du circuit, entre virages à angle droit et longues lignes droites, oblige à une course de freinages et d’accélérations qui mettront en valeur l’équilibre et la gestion de l’énergie. Débloquer la puissance et gérer la consommation seront deux autres clés de la course » conclut Yusuke Hasegawa.