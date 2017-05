Malgré la magnifique qualification de Fernando Alonso samedi, McLaren a vite déchanté à Barcelone, dès que l’Espagnol a été envoyé dans les graviers au deuxième virage par Felipe Massa. L’Espagnol a sombré dans le classement mais c’est offert une belle charge finale sur les Williams.

"Après notre rythme encourageant en qualifications, il va sans dire que nous sommes très déçus" reconnaissait Eric Boullier. "Sans que ce soit aucunement de sa faute, Fernando a été impliqué dans la petite sortie de Felipe au premier tour et a immédiatement perdu une douzaine de places. Il a attaqué au maximum après cela mais l’écart était trop important et il a terminé la course à une solitaire 12e place".

Vandoorne n’avait pas eu de la chance avec une pénalité pour changement d’une partie du moteur qui l’a relégué en dernière place sur la grille, après une qualification ratée de toute manière.

"Stoffel a été forcé de partir dernier, il a couru un premier tiers de course très bon et a réussi à remonter à la 16e place au 20e tour avec notamment un dépassement grandiose sur la Renault de Palmer. Malheureusement, sa belle progression s’est arrêtée au 33e tour avec un contact contre Felipe Massa qui a cassé sa suspension".

"D’un point de vue des résultats, c’est une journée à oublier, mais on peut tirer du positif de ce week-end, à commencer par notre rythme en qualifications. Il est clair que la MCL32 a un châssis sur lequel nos pilotes peuvent s’appuyer et ça augure de bonnes choses pour les rues sinueuses de Monaco".

Du côté de Honda, le bilan n’est pas totalement négatif car non seulement la voiture a montré une vitesse en ligne droite meilleure que depuis le début de la saison, mais l’équipe était partie pour terminer avec ses deux monoplaces.

"Fernando roulait très bien en dépit d’un incident malheureux dans le premier tour et avait retrouvé malgré lui le bas du classement" regrette Yusuke Hasegawa. "Il n’a jamais abandonné et a montré un rythme encourageant en poursuivant des voitures mieux placées. Je suis déçu car je pense que son rythme était bon et nous avions la compétitivité pour marquer des points".

"C’était une course difficile pour Stoffel. Il a dû partir de la dernière ligne et a abandonné en milieu de course. Je pense qu’il vit des moments difficiles actuellement mais nous retournerons la situation ensemble. Monaco sera une belle chance pour nous, c’est un circuit très technique, une piste pour les pilotes, et j’espère que Stoffel et Jenson y signeront de belles performances".