Après une journée marquée par des problèmes mécaniques, qui a été à l’image de ces deux semaines d’essais, la confiance n’est certainement pas de mise chez McLaren et Honda. L’équipe continue d’être très factuelle face aux ennuis rencontrés et limite ses attaques envers le motoriste, pour le moment.

"Ce n’est pas la journée que nous espérions pour conclure ces essais" a tempéré Eric Boullier. "La problème de la journée précédente a continué, nous obligeant à faire des changements réguliers sur la voiture durant la journée de manière à identifier ce qui causait à la voiture des pertes de puissance".

"Bien que nous ayons souffert de nombreux problèmes durant ces deux semaines d’essais, nous avons beaucoup appris au sujet de la voiture et nous connaissons les problèmes qui doivent être réglés. Ils ne se régleront pas en une nuit mais nous espérons que McLaren et Honda seront capables de progresser avant l’Australie, dans deux semaines".

Boullier insiste sur le fait que malgré la catastrophe que représentent ces essais, l’équipe travaille dur pour avancer : "Je suis incroyablement fier de la détermination que cette équipe a montré. Ces essais n’ont pas été simples mais nous sommes plus motivés que jamais à l’idée d’inverser la tendance et de trouver les solutions nécessaires pour se remettre dans la bonne direction".

Du côté de Honda, on préfère mesurer les propos et leurs conséquences puisque c’est clairement du bloc propulseur que viennent les problèmes de McLaren. Sans dire que le châssis de la MCL32 est parfait, le moteur est pointé du doigt quand on en vient aux problèmes de performance et de fiabilité.

"La dernière journée d’essais a été de nouveau compliquée pour nous" regrette Yusuke Hasegawa. "C’est malheureux d’avoir rencontré le problème électrique en ayant pourtant remplacé les pièces sur lesquelles on enquêtait la veille. Une grande partie de la dernière journée a, de fait, été utilisée pour identifier les causes de cette perte de puissance".

"Ces essais hivernaux ont été très difficiles pour nous mais il est vrai que l’équipe a travaillé incroyablement dur pour avancer et je remercie chaque personne dans l’équipe. Cela a rendu McLaren et Honda très fiers. Il reste un peu de temps avant Melbourne et nous continuerons à travailler avec McLaren jusqu’à l’embarquement pour l’Australie".