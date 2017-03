McLaren a signé un contrat avec le géant du net, Amazon, qui étend ses activités à la vidéo, afin de créer une série-documentaire en plusieurs parties sur la saison 2017 de l’équipe anglaise et qui sera normalement diffusée à l’Automne.

Avec un accès unique au fonctionnement de McLaren, les équipes d’Amazon Prime ont pu suivre la préparation de la saison, mais aussi celle de Stoffel Vandoorne, et ont également suivi de près la préparation au Grand Prix d’Australie. Les caméras continueront leur immersion tout au long de la saison.

C’est sur Amazon Prime, sa plateforme de vidéo à la demande, que sera diffusée cette série qui ne porte pas encore de titre. Amazon Prime est disponible depuis peu en France et essaie de garnir son catalogue déjà composé notamment de The Grand Tour, la nouvelle émission de Clarkson, Hammond et May, les anciens présentateurs de Top Gear.

"La série emmènera les abonnés d’Amazon Prime en immersion dans ce qu’est une équipe de Formule 1 qui souhaite atteindre le meilleur niveau" explique Conrad Riggs, directeur du projet chez Amazon. "La série sera produite avec un niveau d’immersion inégalé et adoptera une narration palpitante qui attirera les fans de course automobile, mais aussi le reste du public".

Zak Brown se satisfait d’un tel projet qui entre parfaitement dans le cadre de la renaissance de McLaren, afin de donner une image différente de l’équipe, vue de l’intérieur, et de mettre en avant le travail abattu par tous ses hommes.

"Nous voulons mettre en avant et célébrer chaque élément de la Formule 1" explique Brown. "Nous comprenons et apprécions que les fans de F1 veuillent toujours un accès plus important et des informations plus développées, et cette serie leur donnera l’accès le plus intime et le plus modeste à la Formule 1 moderne qui leur ait été donné".

"Même si nous voulions montrer la technologie et l’expertise nécessaires à la construction de ces machines, nous voulions aussi montrer la passion, le dévouement et l’effort de centaines de personne au McLaren Technology Centre, dont l’implication nous permettent de faire la course chaque année".

Le nouveau directeur de McLaren confirme aussi qu’il s’agit de montrer avant tout l’authenticité de l’équipe et de la discipline : "La Formule 1 est une histoire humaine et mon espoir est de voir cette série capturer l’honnêteté et l’humanité de ceux qui vivent, travaillent et courent en Formule 1".