McLaren a reconnu que le niveau devait être relevé de manière drastique pour convaincre Fernando Alonso de s’engager pour une saison de plus avec la formation de Woking. Zak Brown reconnaît que les performances actuelles sont loin de satisfaire aux désirs de son pilote.

"Il n’a pas vraiment confiance en ce moteur et nous devons lui montrer rapidement, ou tout du moins Honda doit lui montrer rapidement qu’il va y avoir des améliorations drastiques" explique Brown. "Mais nous avons travaillé dessus durant toute la pause estivale et nous espérons avoir rapidement des effets de ce pas en avant".

Malheureusement pour Brown, il va déjà falloir éteindre l’incendie des qualifications du Grand Prix de Belgique où Alonso, surprenant candidat à la Q3, était trahi lors de son deuxième tour rapide par sa mécanique et un manque de puissance. Brown était pourtant confiant après avoir passé la matinée avec l’Espagnol.

"J’ai pris le petit-déjeuner avec lui ce matin et tant que l’on peut le rassurer sur le fait que notre voiture sera fiable l’an prochain, je pense que Fernando roulera pour nous".

McLaren et Honda ont reformé leur partenariat en 2015 et en deux saisons et demies, le meilleur résultat obtenu est une cinquième place. Mercedes et Ferrari ne fourniront pas l’équipe et Renault a reconnu des discussions sans toutefois estimer qu’un partenariat est envisageable.

"Renault fait de bons moteurs et avant la domination de Mercedes, c’était une ère de domination de Renault" rappelle Cyril Abiteboul. "Nous sommes amis avec tout le monde dans le paddock et nous essayons d’évaluer nos options pour que les choses se passent au mieux pour tout le monde, et c’est assez compliqué".

Brown confirme toutefois que, quelles que soit les décisions prises par McLaren concernant le moteur ou les pilotes, elles devront rapidement être prises : "C’est le moment, c’est pour tout le monde le mois où les décisions doivent être prises afin d’être bien préparés techniquement pour 2018".