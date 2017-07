Pour ce qui est actuellement la pire saison de son histoire, McLaren se rend à Silverstone pour disputer sa course à domicile, où elle espère toujours briller devant son public, en dépit de performances et de fiabilité qui tardent à venir.

"Pour d’évidentes raisons, le Grand Prix de Grande Bretagne est l’une des courses principales pour McLaren et Honda, et pas seulement du fait de notre nationalité" explique Eric Boullier. "Du point de vue des fans, nous recevons beaucoup d’enthousiasme et de soutien".

"Le circuit de Silverstone est légendaire, notamment grâce à ses incroyables virages de Copse, Becketts et Stowe, et c’est un circuit qui a mis à l’épreuve les pilotes tout en offrant aux fans des courses épiques. Il est rude pour les voitures et les pilotes, surtout avec les monoplaces de 2017 qui promettent d’être spectaculaires sur ce circuit".

Boullier reconnaît également que la voiture ne sera pas à son aise dans les grandes courbes mais compte sur les fans de McLaren pour encourager les employés : "Bien que ce ne sera pas le circuit où nous pourrons évaluer la MCL32, nous avons hâte de vivre cette ambiance typique et d’entendre les encouragements des fans anglais qui n’ont jamais échoué à nous pousser et à nous porter tout au long du week-end".

Honda trouve également le temps long et en dépit du fait que le motoriste soit responsable de la piètre saison de McLaren, le temps presse pour enfin afficher des performances dignes de son nom.

"Le tracé de Silverstone, avec ses longues lignes droites et ses virages rapides, possède un très bon rythme et teste toutes les zones de la voitures, y compris le moteur. C’est long, plat et très gourmand en carburant et en puissance, donc je m’attends à ce que ce soit compliqué pour nous. Sans compter qu’il faudra également se jouer de la météo typique" avoue quant à lui Yusuke Hasegawa.

"Le résultat en Autriche n’a pas été ce que nous espérions ou attendions mais ceci dit, nous avons montré des progrès concrets et j’espère que nous pourrons continuer à avancer ce week-end. Silverstone marque le premier de nos deux Grands Prix à domicile et nous avons hâte de prendre part à ce week-end qui s’annonce chargé mais spécial. Nous ferons de notre mieux pour les fans, collègues et membres de nos familles qui se déplaceront et nous espérons marquer des points devant notre public".