McLaren et Honda fondaient de gros espoirs sur le Grand Prix de Singapour et en dépit de très bonnes qualifications et d’un résultat parfait de Stoffel Vandoorne, la frustration règne après l’élimination précoce de Fernando Alonso qui était pourtant remonté à une potentielle deuxième place.

"Quand les vannes se sont ouvertes avant le départ, nous savions que ce serait une course palpitante et imprévisible, et ce fut le cas" explique Eric Boullier. "Stoffel a terminé à une superbe septième place en exploitant tout le potentiel de la voiture en pneus pluie, intermédiaires ou pour piste sèche. Nous pensons qu’il aurait pu finir sixième s’il n’avait pas perdu de temps lors de son deuxième arrêt. Le cric avant a été mal positionné et la voiture ne s’est pas soulevée comme elle aurait du, ce qui a retardé le retrait de la roue, ce qui l’a empêché de revenir sur Jolyon".

"C’était une journée très décevante pour Fernando. Il a pris un très bon départ sous la pluie mais a été harponné par la voiture de Verstappen au premier virage. C’était un impact important qui a déchiré la carrosserie, endommagé le fond plat et troué l’échappement. Nous avons pu constater les dégâts lorsque les voitures empruntaient la voie des stands lors de la neutralisation mais il est apparu évident qu’à vitesse normal, il fallait abandonner".

Boullier tire toutefois un bilan très positif de cette course de Singapour : "En dépit de cet abandon qui n’est en rien de notre faute, c’était une journée positive. Nous ne serons pas aussi rapides dans les courbes du circuit de Sepang mais ce résultat permettra de nous rappeler à quel point nous pouvons piloter à l’avant du peloton".

Le moteur Honda a certainement montré son meilleur niveau au lendemain de l’annonce de la rupture avec McLaren en vue de 2018. De quoi soulager et satisfaire les dirigeants de la marque japonaise durant cette difficile saison.

"La pluie qui s’est abattue juste avant le départ nous a compliqué la tâche" explique Yusuke Hasegawa. "Bien que Fernando ait pris un très bon départ, il a été impliqué dans un malheureux incident au premier virage et a été contraint à l’abandon dans le huitième tour à cause des dégâts. Je pense qu’il aurait pu se battre à l’avant du peloton s’il avait continué et cela nous a déçus".

"Stoffel a affiché un très bon rythme et a piloté parfaitement, notamment durant ses dépassements sur un circuit qui est réputé difficile pour ces manœuvres. Il a terminé septième, ce qui est son meilleur résultat, et a marqué des points précieux, il a fait un super travail".