Nouveau directeur exécutif de McLaren, Zak Brown doit remettre sur les rails financièrement et commercialement une écurie qui peine à retrouver les sommets. Le nerf de la guerre est bien entendu budgétaire… et pourtant, McLaren n’a toujours pas de sponsor titre.

2018 devrait être l’année, selon Zak Brown, où McLaren retrouvera un sponsor principal. Mais, comme le raconte l’homme de marketing et de médias, cette recherche a tout d’un parcours de combattant… Le contrat que pourrait signer McLaren sera ainsi flexible et dépendra tant des performances de l’écurie que de la rentabilité de la F1.

« Le ticket d’entrée pour la F1 a un peu diminué, et je pense que c’est une bonne chose au bout du compte. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c’est de baisser les coûts en F1. C’est très bien si les revenus baissent du moment que les dépenses baissent aussi dans le même temps, ainsi, vous pouvez garder votre profitabilité, ou bien, dans le cas des entreprises de F1, réduire vos pertes. Donc je pense que les nouvelles méthodes vues dans le milieu du sponsoring, pas seulement pour McLaren et pas seulement pour la F1, mais pour tous les sports, sont certainement un élément entrant en compte dans la performance. »

« Ces entreprises ont besoin d’une sorte de valeur garantie et si vous investissez dans le sport, vous gagnez parfois, mais vous perdez parfois aussi, donc vous devez accepter d’avoir des bonnes et des mauvaises années. Donc il y a un élément de performance qui entre en jeu, et il faut aussi s’assurer de rendre le tout mesurable et flexible. »

« Les entreprises, aujourd’hui plus que jamais, agissent trimestre par trimestre, puisqu’elles deviennent plus sophistiquées dans leur évaluation de la performance et donc, en tant que bon partenaire, nous devons nous y adapter et être aussi flexibles que possible, tout en restant fidèles aux règles commerciales que nous avons. »

Ce constat et ces conditions posées, McLaren est-elle en discussions avec plusieurs entreprises pour obtenir enfin un sponsor titre ? Zak Brown reste optimiste mais en même temps assez évasif…

« Je l’espère ! Je suis en discussions avec beaucoup de gens. Comme je l’ai déjà dit, 2017 n’est pas une échéance réaliste, mais 2018 n’est pas si loin. Donc nous nous concentrons sur de grosses entreprises, de grosses marques, des entreprises qui partagent nos valeurs, et nous avons certainement des discussions formidables, mais encore précoces. »

A l’heure actuelle, chez McLaren, l’heure est plutôt à la fuite des sponsors… C’est ainsi qu’Exxon Mobil, le fournisseur d’essence et de lubrifiants, est parti voir ailleurs (chez Red Bull). A quel point cela handicape-t-il McLaren ?

« Exxon Mobil a été un partenaire de McLaren pendant très longtemps, environ 20 ans. Donc bien sûr, le fournisseur de carburant est un partenaire critique dans le sport automobile pour assurer votre succès en piste, étant donné le niveau de sophistication de ces voitures. »

Mais Zak Brown ne tire pas pour autant la sonnette d’alarme sur ce sujet…

« C’est malheureux qu’Exxon Mobil, après tout ce temps, soit parti. Je n’étais pas impliqué dans ce dossier, et je ne connais pas les coulisses complètes de l’affaire, mais ce genre de changements arrive. Autrefois, nous avions Shell, et ensuite, Shell est parti chez Ferrari, et ensuite Exxon Mobil est venu avec nous, donc il faut simplement travailler à solidifier notre futur partenariat, parce qu’il sera important sur et en dehors de la piste. »