La course monégasque est une des meilleures occasions pour McLaren-Honda de briller cette saison. Ici, le V6 compte moins que les capacités aérodynamiques du châssis. Pourtant, McLaren devra se passer de son meilleur atout : Fernando Alonso a choisi de disputer les 500 Miles d’Indianapolis plutôt que le Grand Prix de Monaco.

A McLaren, l’on fêtera aussi le retour de Jenson Button, venu remplacer Fernando Alonso. Dans quel état d’esprit Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren, aborde ce week-end forcément spécial ?

« Le Grand Prix de Monaco est souvent appelé le joyau de la couronne de la F1, et il est facile de voir pourquoi. La Principauté est toujours une ruche foisonnante d’excitation dès le début de la semaine. »

« Bien sûr, pour McLaren-Honda, ce dernier week-end de mai sera encore plus important que d’habitude. Pour la première fois dans notre histoire récente, nous supporterons deux équipes à deux endroits opposés du globe, avec Fernando qui participera aux 500 Miles d’Indianapolis avec McLaren-Honda-Andretti. Dans le célèbre paddock de Monaco, nous accueillerons le retour de Jenson, et nous avons tous hâte de travailler de nouveau avec lui. Jenson est un remplaçant excellent à Fernando. Il a déjà complété des relais dans notre simulateur pour se préparer. »

« Nous apporterons plus d’évolutions pour la voiture ce week-end. Nous espérons un retour positif pour refléter ce que nous avons déjà vu en Espagne. En dépit de notre résultat là-bas, nous avons été encouragés par les progrès réalisés et nous espérons qu’à Monaco nous aurons l’opportunité d’avoir une performance plus représentative que celles des courses précédentes. »

« Bien sûr, notre première priorité est de finir la course avec les deux voitures, et de travailler sur la meilleure stratégie possible pour nous donner les chances de nous battre pour un résultat convenable. A Monaco, vous ne pouvez rien considérer comme acquis, et il y a certainement tout à gagner. »

Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda, précise que les réglages seront un facteur plus décisif encore que de coutume.

« C’est un week-end particulier pour tout le monde chez McLaren-Honda. Non seulement nous serons à Monaco, mais nous avons encore Jenson qui sera de retour parmi et nous, et Fernando qui courra pour les 500 Miles d’Indianapolis. »

« En Espagne, il y a deux semaines, nous avons montré quelques pas en avant positifs, et à Monaco, bien sûr, la puissance importe moins, donc nous espérons que la course sera une grande opportunité pour nous. C’est un circuit très technique, un vrai circuit de pilotes, avec aucune marge d’erreur, donc les réglages seront la clé d’une qualification solide. »

« Nous aurons Jenson, un vainqueur de Grand Prix à Monaco, et un champion du monde, et Stoffel Vandoorne, qui a aussi gagné à Monaco en GP2. Avec eux, nous avons un line-up formidable et notre but est de continuer à progresser. Nous voulons leur donner aussi une voiture assez compétitive pour finir dans les points. »