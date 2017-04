McLaren et Honda traversent une crise sans précédent. Le début de la saison 2017 est absolument catastrophique, puisque le moteur japonais pêche terriblement en performance comme en fiabilité – contre toutes les promesses initiales de Honda.

Faut-il alors que McLaren, excédé, change de braquet et décide de renvoyer Honda à ses études pour revenir à un moteur Mercedes ? Tel n’est pas en tout l’avis de Zak Brown, le directeur exécutif de l’écurie.

« Nous devons travailler avec notre partenaire, nous avons besoin de l’aider. Bien sûr, c’est frustrant pour nous, pour eux, pour Fernando Alonso, pour nos fans, pour nos partenaires. Il y a des choses rapides à réparer en F1, et d’autres non, comme les unités de puissances, qui sont très sophistiquées. Cela prend beaucoup de temps pour en développer et enfin pour en valider une – beaucoup de temps à l’échelle du calendrier de la compétition automobile, où vous courez toutes les semaines ou une semaine sur deux. »

« Donc notre parcours sera difficile cette saison. Nous travaillons évidemment très dur pour nous améliorer à chaque course, mais nous partons avec un tel retard, que cette année ne fera pas partie de nos meilleures années. »

Pour Zak Brown, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Si McLaren prouve sa résistance, son alliance avec Honda n’en pourrait sortir que puissamment renforcée.

« C’est frustrant, mais vous savez quoi ? C’est la course. Cela fait bien sûr plusieurs années que nous avons ce problème. Nous nous y attendions, et nous avions anticipé, des problèmes de jeunesse, comme dans n’importe quel partenariat. Je pense que c’est naturel. Je pense que nous sommes tous surpris d’avoir fait un pas en arrière par rapport à l’an dernier, et cela augmente certainement la frustration, puisque nous étions sur une pente ascendante l’an dernier. Mais c’est ainsi. »

« C’est frustrant pour nous parce que nous vivons avec cette frustration, mais nous sommes aussi sensibles à la frustration des fans. Nous avons des millions de fans qui nous soutiennent, et qui comprennent cette situation – et bien sûr, il y a des gens qui ne la comprennent pas. Je ne m’attends pas à ce qu’ils la comprennent, mais je leur demanderais d’être patient et de ne pas attendre des changements spectaculaires d’une course à l’autre. Mais nous y arriverons. Nous parlons en interne et quand nous y arriverons, la victoire aura un goût bien meilleur. »