McLaren a décidé de rompre son contrat avec Honda après trois années de laborieuse collaboration et bien que le moteur Renault semble un choix intéressant, il n’est pas exclu que le bloc Honda soit bien meilleur l’an prochain. Néanmoins, McLaren devra assumer cette décision en dépit de tout regret que l’équipe pourrait éprouver.

"Je pense que, dès lors que vous prenez une décision, vous vous demandez toujours si elle va s’avérer être mauvaise" explique Zak Brown. "Je pense qu’il faut bien travailler et cette décision était une décision commune qui n’est pas venue rapidement ou facilement, donc c’est fait".

"C’est comme notre participation à Indianapolis. Certaines personnes nous ont demandé ce qu’il se passerait si Fernando se blessait, ou si nous n’allions pas rater une bonne occasion de résultat, mais finalement il a été parfait et ne s’est pas blessé, tandis que Jenson a démarré depuis les stands, comme l’aurait fait Fernando, donc je crois qu’il faut regarder vers l’avant et non vers l’arrière. Evidemment, s’ils gagnent des courses l’an prochain et que nous non, nous serons un peu ridicules, mais je pense qu’il faut accepter de prendre des décisions et de s’y tenir en acceptant ce qui en découle".

Brown ne croit pas qu’il restait des options inexplorées à McLaren pour tenter d’améliorer cette relation qui n’a pas fonctionné durant trois saisons et estime que tout a été fait avant d’envisager une séparation qui a finalement eu lieu.

"Nous avons fait tout ce que nous pouvions. La relation, contrairement à tout ce qui a été dit à son sujet, a été très saine. Ils sont autant frustrés et déçus que nous le sommes et il n’y a jamais eu de doigts pointés, de cris ou de hurlements. Cela n’a pas fonctionné et ils sont les premiers à en convenir".

"La relation reste saine et nous allons faire un barbecue en équipe au Japon, comme nous le faisons toujours, et tout se passe comme d’habitude, il n’y a pas de ressentiment. Ils ont tenté leur chance, ils mettent beaucoup d’argent dans ce projet et nous sommes heureux qu’ils restent en F1".

Les mauvaises langues diront que faire un barbecue autour d’une McLaren Honda n’est pas la chose la plus difficile à faire...