Durant la première séance d’essais libres, disputée sous une chaleur torride, McLaren a effectué des tests aérodynamiques importants et a même changé le fond plat de Stoffel Vandoorne et l’aileron arrière de Fernando Alonso pour récolter le plus de données possibles.

Stoffel Vandoorne a cependant été contrarié par une série de problèmes techniques, en EL1 comme en EL2. A la fin des EL1, son MGU-H a rendu l’âme, ce qui a nécessité un changement complet d’unité de puissance. Hélas ! De nouveau en EL2, après la fin du deuxième relais du Belge, les ingénieurs ont détecté un autre problème de MGU-H, ce qui a contraint encore une fois le pilote McLaren à s’arrêter. Quand la fiabilité fait des siennes…

Accablé par la malchance en ce début de saison, Stoffel Vandoorne n’a bouclé que 18 tours ce vendredi.

« Ce fut une autre journée à problèmes pour moi. En EL1, nous avons eu quelques problèmes au niveau du moteur et c’était le cas de nouveau en EL2, donc ce fut un roulage très limité pour moi aujourd’hui. C’est dommage de manquer autant de temps de piste, en particulier lors des EL2, quand les conditions sont très similaires à celles des qualifications et de la course. Ce n’est pas idéal. Mais j’espère que demain, nous aurons un roulage plus propre et j’espère que nous surmonterons nos problèmes. »

« Nous abordons les qualifications de demain un peu à l’aveugle. Mais Fernando a beaucoup roulé aujourd’hui, ce qui est positif. Nous devrons commencer un peu en se fondant sur les renseignements de Fernando, mais je suis sûr que ce sera aussi utile pour nous. Nos problèmes de fiabilité ont fait que notre début de saison n’a pas idéal. Nous n’avons pas encore connu un week-end sans problème. »

« C’est une situation difficile pour le moment, mais c’est ainsi. Nous savions que ce serait un autre week-end difficile et j’espère que demain sera une meilleure journée pour nous. Qu’est-il possible de faire demain ? Je n’ai pas vraiment d’idée, nous ne devrions pas nous fixer nous-mêmes des objectifs. Je pense que nous avons simplement besoin de nous assurer d’avoir un roulage propre. Et nous verrons ce qui est possible. »

Fernando Alonso peut lui s’estimer chanceux. Le Taureau espagnol a bouclé 45 tours et a pris le 14e meilleur temps en EL2, la session la plus représentative. Il voisine à 1,5 seconde des meilleurs, et il semble s’en réjouir étant donné la situation actuelle.

« Ce fut un bon vendredi pour nous, au moins de mon côté du garage, puisque Stoffel a malheureusement eu beaucoup de problèmes aujourd’hui. Le roulage était OK, et il y a eu quelques nouvelles positives en termes de réglages. Nous sommes à 1,5 seconde de la voiture la plus rapide, ce qui est de loin l’écart le plus faible jusqu’à présent. Nous avons aussi fait 31 tours, ce qui est aussi beaucoup de roulage. En tenant compte de ce que nous avons entre nos mains, je pense que nous maximisons notre potentiel. »

« Je pense que nous progressons dans la bonne direction, mais nous avons toujours beaucoup de chemin à faire. Et j’espère que demain, nous pourrons avoir une qualification convenable. Nous devrons exploiter chaque tour que nous ferons sur la piste demain matin, nous devrons avoir une bonne qualification et nous devrons attaquer en course. Est-ce que nous avons surmonté nos problèmes ? Nous ne le savons pas avec 100 % de confiance… Donc nous devons continuer à travailler. »