Zak Brown a tenu à démentir, une nouvelle fois, une rumeur tenace selon laquelle des discussions seraient toujours en cours entre McLaren et Mercedes, en vue de fournir un moteur l’an prochain.

Maintenant qu’un accord a été signé avec Sauber, certains pensent que McLaren va suivre de près les progrès de Honda lors des prochaines semaines et, s’ils ne sont pas satisfaisants, remercier les Japonais afin de renouer avec les Allemands.

Pour le directeur de McLaren, c’est n’importe quoi.

"Il n’y aura pas de moteur Mercedes à l’arrière de notre voiture," affirme-t-il.

"Il est évident que les résultats de notre équipe de Formule 1 sont frustrants à l’heure actuelle mais la culture est géniale, les gens sont géniaux et nous avons pris de grandes et courageuses décisions pour l’avenir."

"Il y a aussi une très bonne relation avec le comité exécutif, ils gèrent tout ça formidablement pour toute l’organisation. Nous sommes heureux de ce côté."

"Nous sommes frustrés de ne pas gagner en Formule 1, et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais il y a beaucoup de travail qui est fait et cela donnera encore plus de satisfaction quand nous gagnerons."