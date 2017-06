Course après course, Stoffel Vandoorne rencontre des difficultés à suivre le rythme effréné de Fernando Alonso et semble avoir du mal à s’habituer à la Formule 1. McLaren le confirme d’ailleurs en pressant son pilote à s’adapter à ce nouvel environnement.

"Dans les catégories inférieures, les voitures sont les mêmes pour tout le monde et on s’y adapte, puis le style de pilotage ne change plus. Mais en F1, il y a toujours des améliorations qui changent le caractère de la voiture" analyse Eric Boullier.

Une version édulcorée qui semble ne pas être aussi clémente au sujet du Belge en interne. Une source au sein de l’équipe, tenant à rester anonyme, explique même que Vandoorne montre déjà certaines limites.

"La situation avec Honda n’aide pas, mais le problème est que Stoffel n’est pas Lewis Hamilton et que McLaren pensait qu’il l’était. Il est bon mais ce n’est pas une star. Ce n’est pas possible d’aller à Barcelone, sur un circuit où il a autant roulé, et d’être si loin de son équipier. Il est vrai qu’avant ses débuts en 2007, Hamilton avait fait de nombreux essais et que Vandoorne n’a pas eu cette chance. Mais Verstappen ne l’a pas eue non plus".

Si ces propos représentent les pensées réelles de l’équipe anglaise, la suite de sa carrière pourrait déjà se retrouver mise en défaut par cette première saison qui était pourtant très attendue.