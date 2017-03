McLaren a récemment signé un accord de fourniture de carburant et de lubrifiant avec BP Castrol, mais cet accord, principalement technique, ne comporte pas de volet financier très intéressant pour l’équipe de Woking.

En effet BP Castrol s’est associé de manière plus large avec Renault F1, une équipe que le pétrolier soutient aussi financièrement.

McLaren cherche donc un meilleur contrat pour la saison 2018 et des discussions ont été entamées avec Petrobras selon Livio Oricchio, le correspondant brésilien de Globo.

Petrobras n’a plus d’accord avec Williams Mercedes, ce qui laisse le champ libre pour un nouveau partenariat.

"C’est un fait que la division marketing de McLaren négocie actuellement avec Petrobras un contrat de sponsoring et une collaboration technique pour le développement de nouveaux carburants et lubrifiants. McLaren recherche un accord similaire à celui conclu entre Petrobras et Williams entre 1998 et 2008," indique Oricchio.

Petrobras pourrait même devenir le sponsor titre de McLaren si la firme brésilienne met assez d’argent sur la table.