Zak Brown en a remis une couche sur Honda à Montréal. Le directeur exécutif de McLaren ne veut pas encore dire que les Japonais ne seront plus là en 2018 mais, si rien ne change, ce sera bien le cas.

"Le plan A c’est d’avoir le Honda à bord de notre voiture. Mais pour ça, des choses doivent se passer entre maintenant et les prochaines semaines pour que nous ayons la confiance de pouvoir nous battre à l’avant l’an prochain. Nous travaillons dur sur ça," dit-il à la BBC.

"Nous devons être compétitifs et montrer que nous allons le devenir. Je n’ai pas de chiffre précis en tête, de place en qualification mais déjà nous ne finissons pas les courses. Parfois nous ne les commençons même pas. Ce n’est plus possible."

"Donc ce qu’il nous faut maintenant retrouver c’est la confiance que tout va être résolu et que les choses avancent."

Brown admet que le 100% made in Japan n’a pas marché.

"Honda doit maintenant s’ouvrir à d’autres cultures. Ils doivent être ouverts à prendre de l’expérience ailleurs. Là aussi ça doit changer. Sinon nous aurons les mêmes résultats et ils continueront à faire la même chose que ces dernières années."

"Il faut changer, peut-être prendre des risques, faire des choses inhabituelles même. Mais continuer de la même façon, ce n’est plus possible. On ne peut pas espérer de miracle comme ça. Il faut avoir une approche différente."

L’Américain confirme que la décision sera prise fin juillet, avant la pause estivale, ce qui corrobore les informations rapportées ce matin.

"Nous commençons le travail sur la voiture 2018. 2018 sera vite là. Nous devons prendre des décisions avant la pause de l’été. Nous avons un plan B et même un plan C. Nous avons des plans, nous sommes amis avec tout le monde en F1."

Un moteur Mercedes dans une McLaren serait le plus probable. Eventuellement un moteur Renault, mais certainement pas un moteur Ferrari.

Quoi qu’il en soit cette décision aura un impact sur celle que prendra Alonso.

"Nous voulons le garder, aucun doute là dessus. Fernando, avec Stoffel, dans une voiture compétitive. Si nous n’avons pas la chance de pouvoir le garder, nous trouverons quelqu’un d’autre. Beaucoup de pilotes aimeraient piloter pour nous. D’ici septembre nous en saurons plus."