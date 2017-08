Le Hungaroring aura décidément été synonyme de positif pour McLaren cette saison ! Alors que l’équipe de Woking a réalisé sa meilleure course de la saison dimanche en Hongrie, les essais privés disputés hier et aujourd’hui auront été très utiles pour la structure qui cherche à préparer le futur avec Honda, mais aussi avec ses jeunes pilotes, comme Lando Norris qui a roulé aujourd’hui au volant de la MCL32.

"C’était une journée très intéressante et j’avais hâte de la vivre depuis longtemps" explique le jeune pilote. "J’ai réussi à effectuer tous les essais prévus par l’équipe et tout s’est bien passé. Il fallait s’habituer à la voiture mais je me suis senti bien à son volant. J’ai disputé beaucoup de tours et j’ai pris beaucoup de plaisir. Je veux remercier l’équipe pour m’avoir donné cette chance et j’espère que c’est la première d’une grande série !"

Un travail productif qui a été noté par le directeur de l’équipe, Eric Boullier, qui a félicité ses troupes tout autant que Lando Norris : "Je suis heureux de dire que cette journée a de nouveau été très utile. Nous avons fait beaucoup de tours et nous avons bien avancé dans notre programme. Cela suit une course solide à Budapest et l’équipe est très motivée avant la pause estivale car les informations rassemblées ont été très utiles en vue de Spa et du reste de la saison".

"Lando nous a impressionné par sa maturité, son professionnalisme et sa vitesse, ainsi que par sa faculté d’adaptation pour sa première sortie au volant de la MCL32. Ses retours à nos ingénieurs ont été utiles et justes et il est un atout pour nous, sans oublier qu’il est sûrement une star de la discipline. Je veux remercier toute l’équipe McLaren Honda pour le travail incroyable qui a été abattu et pour l’implication que tout le monde a montré en ces temps difficiles. Je leur souhaite une pause estivale heureuse avec leurs amis et leurs familles, avant ce qui sera une très importante deuxième partie de saison".

Du côté de chez Honda, la satisfaction est de mise, d’autant que le motoriste espère rapidement mettre en service la quatrième mouture de son bloc propulseur : "Nous avons continué nos essais liés à la performance et à la souplesse du moteur. L’équipe a intégré de nouveaux éléments cet après-midi et cela a retardé notre retour en piste. Toutefois, Lando a parcouru 91 tours pour sa première sortie avec la MCL32. Nous avons également récolté des données importantes pour améliorer la performance et la fiabilité en vue de la fin de saison".

"Nous avons terminé par une course et des essais positifs sur le Hungaroring et nous avons aussi hâte de reprendre la piste à Spa-Francorchamps afin de montrer notre compétitivité là-bas" conclut Satoshi Nakamura, responsable des essais chez Honda.