Le remaniement se poursuit à la tête de l’équipe McLaren avec le départ maintenant confirmé de son team manager, Dave Redding.

Un attaché de presse de McLaren nous a confirmé l’information, après nous avoir confirmé hier le départ de Jost Capito.

"Dave Redding quitte McLaren et sera remplacé par Paul James (l’ancien chef mécanicien)"

McLaren en profite pour diviser les tâches qu’occupait Redding : Paul James se concentrera sur l’opérationnel et le management alors qu’Andrea Stella, déjà responsable de l’équipe de course, assurera le côté sportif et les relations avec la FIA sur les circuits.

"Kari Lammenranta remplacera Paul James en tant que chef mécanicien."

McLaren n’a pas confirmé la prochaine destination de Dave Redding mais, selon plusieurs sources, il aurait accepté de rejoindre Williams.