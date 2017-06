Comme nous vous le rapportions ce matin, les rumeurs se font de plus en plus insistantes : McLaren et Mercedes auraient ont un pré-accord, qui garantit à l’équipe de Woking de disposer du moteur allemand en 2018 si, fin juillet, McLaren décidait de se séparer de Honda.

Cette fourniture se ferait-elle au détriment d’une équipe actuelle ? A priori non, puisque Mercedes compte une équipe cliente en moins depuis la disparition de Manor.

Chez Force India on est déjà rassuré que rien ne changera.

"Un tel contrat n’aura aucune répercussion sur nous," confie le responsable des opérations de Force India, Otmar Szafnauer. "Nous avons un contrat à long terme avec Mercedes."

"Je ne me fais pas de souci, car ce genre de décisions ne nous appartient pas. Et si cela arrive, alors cela arrive. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Nous devons veiller à faire du bon travail."

"Nous n’avons pas peur. La dernière fois que McLaren a eu le même moteur que nous, elle nous a battu de quelques points seulement."

En effet, en 2014, la dernière année où McLaren a été cliente de Mercedes, l’équipe avait inscrit 182 points et pointait à la 5e place du championnat, alors que Force India s’est retrouvée à la 6e place avec 155 points.