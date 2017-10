Honda a progressé depuis le début de la saison et McLaren a ainsi pu viser les points à la régulière à Singapour et surtout à Sepang. Les sceptiques diront qu’il était facile pour les Japonais de mieux faire en partant d’aussi bas… Les autres constateront qu’après avoir changé du tout au tout son V6 l’hiver dernier, Honda semble avoir trouvé la bonne voie pour avancer.

Et si Honda rattrapait son retard sur la concurrence dès l’année prochaine ? McLaren, qui roulera avec un V6 Renault, et qui a donc perdu son statut d’écurie d’usine, n’aurait pas l’air fin. En particulier si Red Bull en tire les bénéfices à compter de 2019 dans l’écurie-mère.

« Bien sûr si Honda commence à gagner en 2018 et pas nous, nous aurons l’air ridicules » concède Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren.

« Mais je pense que tout le monde doit prendre sa décision et doit en accepter les conséquences. Le moment où vous prenez cette décision, vous vous demandez toujours : Et si j’avais faux ? Mais tout le monde a fait ses devoirs et c’était une décision collégiale – qui n’était pas facile à prendre. »

« C’est comme pour les 500 Miles d’Indianapolis. Quelqu’un a dit : Et si Alonso se blesse ? Et si nous perdons une opportunité formidable à Monaco ? Mais heureusement, Fernando a conduit de manière parfaite et Jenson a dû partir de la course de la voie des stands. Il nous faut regarder en avant, et pas en arrière. »

Lié avec la marque Honda en Moto GP, où il connaît un succès phénoménal, Marc Marquez pense que McLaren aurait dû se montrer plus patient.

« Je pense qu’ils savaient dès le début que c’était un projet de long terme. McLaren savait que tout cela pourrait arriver même si Honda est l’une des plus puissantes marques du monde. J’espère que McLaren réalisera bientôt avoir pris une décision hâtive et que Honda sera la meilleure marque, à la fois en F1 et en moto. »