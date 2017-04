McLaren a longtemps été opposée à ce que Honda fournisse une autre écurie que celle de Woking. Mais depuis le départ de Ron Dennis, qui n’avait de cesse d’opposer son veto à Honda, l’écurie anglaise a changé d’opinion.

Honda, face à ses difficultés actuelles, a plus que jamais besoin d’accumuler des données. La fourniture d’une deuxième écurie serait une solution simple et directe pour y arriver.

Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren, « pense » aujourd’hui que la voie est ouverte pour que Honda fournisse une deuxième écurie en F1.

« Nous apporterons notre soutien dans la recherche d’un client. Cette année, Honda n’en aurait pas été capable. Tout le monde aurait été affaibli. Mais maintenant, les choses sont différentes » estime le Français.

Sauber, actuellement fournie par Ferrari, serait en pole position pour passer chez Honda l’an prochain.

Cependant, Eric Boullier pose des conditions fermes à une fourniture d’une deuxième écurie : il faudra absolument à ce que cela ne nuise pas au partenariat et à la relation privilégiée entre McLaren et Honda.

« Fournir plus d’équipes est préférable, plus de roulage est définitivement préférable. Mais il y a toujours un prix à payer pour ce qui va bien sûr dévier nos ressources pour construire peut-être plus de moteurs. Peu importe ce qui arrive. Nous sommes partenaires, donc à un moment donné, il y aura une seconde équipe, et je pense que nous devrons le soutenir. Mais nous devons nous assurer à ce que cela ne nuise pas à notre partenariat avec Honda. »

« Si Honda avait fourni une autre équipe avant, cela n’aurait pas été bon. Maintenant la route est plus claire même si rien n’est garanti. Nous devons tout d’abord mettre en marche le plan pour redresser la situation. Parce que rester à ce niveau trois ans de suite, ce n’est plus possible. Nous devons passer à l’étape supérieure. »