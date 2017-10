C’est devenu l’histoire de McLaren cette saison : le Grand Prix du Japon a offert à l’équipe un mélange de sentiments, entre joie d’être plus performante que prévu et frustration de rater encore une fois des points qui étaient à sa portée, après une course difficile.

"Cette course n’était pas la notre malgré deux performances impressionnantes de Fernando et Stoffel" explique Eric Boullier. "Après les difficultés des qualifications, Fernando a piloté avec un engagement sans limite et a été malheureux de repartir sans un seul point".

"La course de Stoffel a été compromise au deuxième virage lorsqu’il a été poussé par Kimi et qu’il a chuté dans la hiérarchie. Ce sont des choses qui arrivent en course parfois, et il a malgré tout attaqué tout au long du reste de la course".

"Au final, cette tournée asiatique a été positive pour l’équipe. Nous avons marqué des points utiles et je pense que nous en sommes sortis plus forts. Nous profiterons de cette dynamique pour les quatre courses restantes".

Eric Boullier veut toutefois adresser des remerciements supplémentaires : "Tout d’abord à l’équipe pour l’esprit inamovible et le travail fourni tout au long de ces cinq semaines passées loin de leurs familles. Cela représente un énorme effort et je leur suis reconnaissant de s’être autant impliqués".

"Je veux également remercier les fans remarquables de Suzuka. Leur esprit et leur enthousiasme sont une véritable inspiration et nous bien que nous n’ayons pu les remercier avec un très bon résultat, nous leur sommes reconnaissants pour leur soutien et leur passion de notre équipe et de la F1 en général".

Honda a également progressé lors des dernières courses, alors que la nouvelle spécification moteur doit encore être introduite, et le Japon représente toutefois une petite frustration pour Yusuke Hasegawa : "C’est décevant de ne pas finir dans les points pour notre dernière course avec McLaren"

"Fernando a pris le départ depuis l’arrière de la grille mais s’est montré compétitif face aux voitures devant lui. Il a manqué la 10e place de peu après avoir chassé Massa dans les derniers tours. Je pense qu’il avait le rythme pour marquer des points".

"Stoffel a démarré sa course neuvième mais a perdu sa place à cause d’un incident dans le deuxième virage. Heureusement, il n’avait pas beaucoup de dégâts et a pu continuer mais sa course n’était plus que de la limitation de dégâts".

"C’est notre course à domicile et nous aimons cette course. Je veux remercier tous les fans qui sont venus nous soutenir et à l’équipe qui a travaillé sans relâche tout au long du week-end, c’est dommage que nous n’ayons pas été récompensés par des points mais nous avons encore quatre courses pour continuer à nous battre".