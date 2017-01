McLaren Honda a connu deux années difficiles : les deux partenaires ont eu des retrouvailles compliquées par un manque de compétitivité du moteur mais aussi du châssis.

Tout cela a certainement contribué au départ de Ron Dennis, aujourd’hui remplacé par Zak Brown. Quelles sont les indications dont ce dernier dispose pour afficher sa confiance pour 2017 ? Le moteur et le châssis seront-ils finalement tous les deux au niveau en même temps ?

"Je suis en contact constant avec Jonathan Neale et Eric Boullier, ainsi qu’avec nos ingénieurs en première ligne : je pense que notre châssis 2017 sera décent," confie Brown au site officiel de la F1.

"Je ne vais pas donner de prévisions précises - je ne suis pas si stupide - mais toutes les indications sont que, par rapport aux objectifs que nous pensions être atteignables dans le cadre des nouveaux règlements, nos gars ont fait un très bon travail."

"N’oublions pas Honda, qui est un partenaire moteur fantastique. Aucune entreprise dans le monde fabrique plus de moteurs que Honda ne le fait - absolument aucun - et les ingénieurs Honda ont une tonne de connaissances sur la suralimentation."

"Nous savons tous que 2015 et 2016 étaient des années d’apprentissage, et nous ne serons pas en tête de la grille en 2017 non plus. Mais nous travaillons incroyablement dur, ensemble, comme une équipe, et les progrès sont évidents à voir. Nous avons fini avec une neuvième place au championnat du monde des constructeurs 2015, et nous avons amélioré, en étant sixième, en 2016. Nous savons que nous allons finir par gagner ensemble - nous ne savons pas quand alors ne me demandez pas de faire une telle prédiction - Mais comme je l’ai dit, nous faisons des progrès et c’est important."

Qu’est-ce qui le satisferait à la fin de la saison ?

"Je serais satisfait si nous faisons des progrès, sur la piste et en dehors, techniquement et commercialement. Et nous le ferons."