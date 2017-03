A l’aube de la troisième saison de la collaboration entre McLaren et Honda, l’heure est à la confirmation des potentiels respectifs de chacun et du bien-fondé de cette union. Malheureusement, la première semaine d’essais n’a pas vraiment amené des espoirs dans ce sens, alors que la McLaren MCL32 a été frappée par deux problèmes mécaniques.

La première journée a été compliquée par un problème dans le circuit d’huile et l’équipe a du procéder au changement du bloc japonais pour rouler en fin de journée et parcourir une trentaine de tours. Si elle a depuis rassuré quant aux causes du problème, le deuxième dont a été victime la monoplace inquiète en plus haut lieu.

Yusuke Hasegawa déclarait même être inquiet après que la voiture a été bloquée au garage et que le moteur a dû être de nouveau changé dès la deuxième journée. Le bloc victime de ce second problème, qui n’a pas été identifié, a été envoyé à Sakura pour une étude approfondie au sein de l’usine Honda.

Les deux derniers jours se sont déroulés sans problème majeur pour l’écurie de Woking mais le total des tours parcourus n’est pas non plus exceptionnel pour Alonso et Vandoorne. Sur piste séchante hier, McLaren a sous-entendu que l’heure était à la baisse des temps, mais Vandoorne a échoué à près de deux secondes du meilleur temps alors qu’il était équipé de pneus ultra tendres. En réalité, seule l’équipe Toro Rosso a effectué moins de kilomètres et tourné moins vite que McLaren.

On ne peut pas terminer ce bilan sans aborder la vitesse de pointe car même si McLaren et Honda n’ont sûrement pas totalement lâché les chevaux, le fait de voir un timide 314.8 km/h ne rassure pas quant aux capacités du bloc Honda. La véracité de ce classement peut donner quelques espoirs à Honda car la meilleure vitesse de pointe a été enregistrée par la seule monoplace équipée d’un moteur de 2016.

Toutefois, peu de signaux sont au vert chez McLaren après ces quatre premières journées et le retard pris en termes de kilométrage pourrait avoir une influence sur celui que la voiture semble posséder au niveau du développement et des performances.

Bilan de Barcelone I