Si les très fortes spéculations du paddock de Singapour se réalisent, c’est aujourd’hui, entre les Libres 1 et les Libres 2, soit entre 12h et 14h30 (heure française), que nous aurons enfin une confirmation officielle concernant l’échange de moteurs entre McLaren et Toro Rosso.

McLaren a choisi il y a plusieurs semaines maintenant de divorcer de Honda, qui a produit un moteur trop peu performant et fiable en l’espace de 3 années de présence en F1. La seule solution de secours disponible était un moteur Renault. Pour trois ans, jusqu’à l’arrivée de la règle des moteurs de 2021... et, peut-être, de nouveaux motoristes.

Afin de garder Honda dans le sport, la gouvernance de la Formule 1 a également oeuvré en coulisses pour que Toro Rosso accepte ce moteur. Là aussi, pour 3 ans. Par effet de ricochet, l’équipe mère, Red Bull Racing, n’aura plus de moteur Renault non plus, mais à partir de 2019. Elle devra se tourner vers Honda mais il n’est pas certain que cela soit annoncé dès aujourd’hui, même si cela permettrait à Honda de préserver davantage son image.

Ces changements de moteur auront deux effets importants très attendus : la prolongation de Fernando Alonso chez McLaren et le transfert de Carlos Sainz chez Renault F1.

En ce qui concerne le double champion du monde, une annonce n’est pas attendue dès aujourd’hui. Alonso a fait savoir qu’il attendrait que McLaren annonce sa décision. Cela permet aussi, médiatiquement, de ne pas lier le départ de Honda et l’arrivée de Renault à la volonté de l’Espagnol.

Il se dit aussi qu’Alonso continue à examiner attentivement l’offre de Williams Mercedes, une équipe qui pourrait se redresser de manière rapide avec son nouveau directeur technique Paddy Lowe, qui connait tous les secrets de la Mercedes de cette année.

Dans le cas de Carlos Sainz, à moins qu’il puisse effectivement remplacer Jolyon Palmer dès Sepang dans le baquet de la Renault RS17, il est probable que l’annonce attende également encore un peu en ce qui concerne 2018. Mais, à Singapour, le clan Palmer a clairement fait savoir à Renault F1 qu’il n’est pas question d’accepter une rupture de contrat avant l’heure, même avec un dédommagement.

Les heures à venir vont nous apporter beaucoup de réponses !