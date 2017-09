Le directeur de McLaren, Zak Brown, ne pouvait nier après la course de Monza que son équipe était en négociations très avancées pour signer avec Renault, afin de remplacer Honda.

Mais, selon l’Américain, il n’y a pas encore d’accord. Il faut encore attendre quelques jours pour tout régler. Et notamment le sort de Honda, qui ne doit pas se retrouver sans équipe et donc poussé hors de la Formule 1.

"Je ne pense pas que nous allons nous retrouver sans moteur," précise-t-il. "Nous n’irons pas dans cette voie, nous travaillons avec la FIA et avec Chase Carey sur ce dossier."

"Nous devons être plus compétitifs et ce week-end a démontré, avec deux nouveaux abandons à cause des MGU-K ou MGU-H de Honda, comme souvent, que nous ne progressons pas. Combien de temps pouvons-nous attendre avant d’énerver définitivement nos pilotes, nos partenaires, nos fans ? Pour l’instant ils tiennent mais cela ne peut durer indéfiniment."

Brown semble donc suggérer que le choix est déjà fait de trouver un accord avec Renault. Il ne le confirme pas cependant.

"La décision doit être prise cette semaine sinon nous allons avoir des problèmes pour développer notre prochaine voiture. Nous ne pouvons résoudre notre problème de moteur pour ensuite nous retrouver avec un châssis qui n’est pas à la hauteur."

"Concernant l’accord avec Renault, nous n’avons pas encore d’accord entre toutes les parties. Nous devons nous assurer que les choses sont bien gérées avec Honda, qu’ils restent dans le sport, avec nous ou une autre équipe. Quand le domino principal tombera, les autres suivront."

Cette décision aura forcément une influence sur l’engagement de Fernando Alonso pour l’avenir.

"Si le moteur Renault arrive, c’est très probable qu’il reste. J’ai eu pas mal de petit-déjeuners avec lui ces derniers temps. Il aime notre équipe, il est toujours passionné par le pilotage. Il veut être en F1, il veut que nous soyons plus compétitifs."

"Cependant je n’exclus pas qu’il reste si nous restons avec Honda. Nous en saurons plus cette semaine. Mais il ne faut pas préjuger du fait que Fernando partira si nous restons avec Honda."