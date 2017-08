Toutes les cartes sont encore sur la table selon le responsable des opérations de McLaren, Jonhathan Neale, y compris un divorce avec Honda.

Alors que les solutions de l’équipe de Woking en termes de moteur sont limitées pour 2018 (Mercedes et Ferrari auraient déjà dit non à McLaren), un échange de V6 avec Toro Rosso reste une possibilité. Tout comme le fait que Honda motorise toujours McLaren, en plus de Toro Rosso.

"A ce stade, tout le monde parle avec tout le monde," explique Neale dans le paddock du Hungaroring, alors que des négociations doivent se dérouler aujourd’hui.

"Ce qui est certain c’est nous devons prendre une décision dans les 4 à 5 semaines. Je pense qu’il y a une solution qui existe pour tout le monde, et j’espère que c’est une solution qui nous permettra de garder Fernando (Alonso) au sein de notre équipe."

Concernant Toro Rosso, Neale reconnait que "vous avez vu les spéculations dans les médias, il y a des discussions."

Trois possibilités existent : rien ne change, Toro Rosso signe avec Honda et McLaren reste avec les Japonais ou les deux équipes échangent leurs moteurs.

Neale ne veut pas quantifier les chances de chaque scénario.

"J’espère juste que d’ici septembre, nous serons capables de faire une annonce plus officielle."