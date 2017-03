McLaren et Honda vivent des temps très difficiles en ce moment, à tel point que l’équipe de Woking commence à penser à des solutions de remplacement, du côté de Mercedes principalement.

Et McLaren vient de mettre le feu aux réseaux sociaux en publiant cette photo ci-dessus.

Officiellement, il s’agit d’une illustration de ce qu’est devenue la Formule 1 moderne après plusieurs années de recherche et de développement. Problème ? Du côté de la partie moteur, c’est le nom de Mercedes qui apparait alors qu’une image avec Honda aurait aussi collé parfaitement.

De quoi rappeler à son partenaire motoriste actuel que la dernière victoire remontait maintenant à 2012, au Brésil plus précisément, et avec Mercedes ? Dans ce monde où chaque détail compte dans la communication, nul doute que McLaren se sert aussi de ses réseaux sociaux pour mettre la pression sur Honda. Et de quoi déclencher une tempête médiatique !