McLaren devrait lancer sa nouvelle MP4-32 à moteur Honda juste avant le début des essais hivernaux à Barcelone.

Zak Brown, le nouveau directeur exécutif, a confirmé l’information sur la scène du salon Autosport International aujourd’hui.

"Nous venons de valider la livrée de la monoplace et je pense que les fans seront excités quand ils verront son look, à la fois sur le plan technique et sur le plan visuel. Concernant la date de lancement, nous travaillons à l’heure actuelle à en définir une. Ce sera juste avant le premier test en Espagne, donc à la fin février," déclare Brown.

"Je ne pense pas que nous ayons déjà décidé une date précise," ajoute-t-il, suggérant donc clairement que la date du 19 février avancée par le journal AS était de la pure spéculation.

Le plus important, ce sera bien entendu la performance de cette MP4-32.

"Nous avons vu les données aérodynamiques, qui semblent bonnes. Et les données sur la puissance du nouveau moteur, qui semblent bonne aussi. Honda a fait de très grands progrès. Eric Boullier passe beaucoup de temps au Japon, tout le monde travaille très bien ensemble. 2015 a été pénible pour nous, 2016 a été mieux mais nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être. Si nous pouvons faire les mêmes progrès cette saison, nous serons alors dans la bonne direction."

Brown attend évidemment des surprises grâce au changement de règles techniques.

"Ce qui est certain c’est que les F1 seront plus rapides. J’espère maintenant que le spectacle sera meilleur et que les voitures seront plus proches les unes des autres. A chaque changement de règles, il y a quelques surprises, certains auront mieux réussi que prévu, d’autres moins bien. J’attends avec impatiences les essais en Espagne. Cela ne nous dira pas tout, chaque équipe a son propre programme, mais je pense que ça va être excellent !"