Seulement une semaine après le Grand Prix de Chine marqué par un nouveau double abandon, McLaren se rend à Bahreïn avec forcément peu d’espérances. Cependant, Fernando Alonso a roulé dans les points pendant de nombreuses minutes en Chine, et la monoplace de Woking s’avère rapide en courbe (plus rapide que la Williams selon Stoffel Vandoorne). De quoi mettre du baume au cœur aux dirigeants de l’écurie ?

Eric Boullier rappelle quoi qu’il en soit que McLaren n’a jamais gagné à Bahreïn. Et ce ne sera sans doute pas pour cette année…

« McLaren n’a, de manière surprenante, gagné aucun des 12 Grands Prix de Bahreïn qui se sont disputés depuis 2004. En revanche, Fernando a gagné la course pas moins de trois fois, un total de victoires qui éclipse celui des autres pilotes ». [Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Felipe Massa ont gagné deux fois à Bahreïn]

« C’est triste à dire, mais cependant, il y a très peu de chance pour que Fernando augmente cet impressionnant total de victoires ce week-end, ou que McLaren brise sa malchance à Bahreïn ce dimanche. Mais le temps sera aussi bien meilleur, par rapport à la météo difficile de Shanghai, où il faisait sombre et froid, et où il pleuvait. Et donc, nous pouvons nous attendre à bien plus de roulage que lors du dernier week-end. »

« La course marquera l’anniversaire des débuts de Stoffel en Grand Prix, pour une course très honorable. Il avait marqué un point pour ses débuts en F1. Lui comme Fernando lutteront pour finir dans les points le prochain week-end, et même si nous ne faisons jamais de folles promesses ou prédictions, nous espérons que leurs efforts porteront leurs fruits. Après tout, Bahreïn a été un terrain de chasse heureux pour Stoffel en GP2 : il a gagné ici trois fois depuis ses débuts dans la série, il y a trois ans. »

« Bahreïn est l’un des trois Grands Prix à domicile de McLaren avec Silverstone et Suzuka. Ce serait donc appréciable de marquer nos premiers points de l’année ici, devant une partie de nos actionnaires. »

Yusuke Hasegawa, le responsable du projet F1 chez Honda, note avec satisfaction les progrès en fiabilité du V6, même si le bât blesse toujours autant du côté de la performance.

« Après un week-end froid et humide en Chine, nous nous dirigeons maintenant à Bahreïn, où nous attendent des conditions totalement opposées : sèches, et chaudes. Le résultat de la course en Chine fut une grande déception ; mais malgré tout, nous avons eu un certain nombre de points positifs et jusqu’aux abandons, nous avions un rythme encourageant dans des conditions délicates. »

« J’ai davantage confiance dans les progrès de la fiabilité de notre unité de puissance après les deux premiers Grands Prix de la saison, et j’ai hâte maintenant de voir notre performance à Bahreïn, où j’espère que nous pourrons continuer de construire sur notre élan. Les conditions chaudes et les deux longues lignes droites seront épuisantes pour les unités de puissance, donc nous ne nous attendons pas à un week-end facile. Nous nous concentrerons pour trouver le meilleur réglage durant les essais libres ensemble avec McLaren, de même que nous travaillerons pour assurer du côté de la fiabilité. »