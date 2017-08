McLaren et Honda reprennent ensemble le chemin des circuits ce week-end à Spa-Francorchamps. Ces prochains jours vont être cruciaux pour l’alliance anglo-japonaise, puisque la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre la collaboration sera prise en septembre.

L’équipe de Woking attaque la 2e partie de saison sur un bel élan : Alonso et Vandoorne ont signé une double arrivée dans les points en Hongrie. Mais les circuits de Spa et Monza vont mettre maintenant le moteur Honda à rude épreuve...

"Reprendre la compétition après les vacances d’été est toujours un bon sentiment," note toutefois Eric Boullier, le directeur d’écurie.

"Nous avons tous eu la chance de pouvoir nous reposer et de passer du temps précieux avec nos proches, et maintenant nous sommes impatients de faire la course à nouveau. Le circuit de Spa-Francorchamps est toujours spécial pour l’équipe, et le Grand Prix de Belgique de cette année sera encore plus émouvant."

"Tout d’abord, c’est la course à domicile de notre propre pilote belge, Stoffel Vandoorne, qui va s’attaquer à son circuit préféré en tant que pilote de Formule 1 pour la toute première fois. Deuxièmement, Spa est le lieu où notre fondateur, Bruce McLaren, a remporté son premier Grand Prix pour son équipe en 1968. De plus, cette année, nous célébrons une autre étape très spéciale : Bruce aurait fêté son 80e anniversaire le 30 août. Alors, dimanche, nous honorerons son héritage incroyable avec un hommage approprié."

Sur le plan sportif, le Français se veut optimiste après cette pause estivale.

"Nous avons certainement connu une bonne part de hauts et de bas lors de la 1ère moitié de la saison, mais nous avons toujours la motivation pour réaliser nos objectifs de fin de saison : il reste neuf courses pour récolter les fruits de l’incroyable travail mené en coulisses. C’est une longue saison, et il y a encore beaucoup de possibilités pour nous de marquer des points précieux. Notre récompense sera de progresser, de manière continue, et j’espère que nous pourrons livrer aux fans belges enthousiastes un agréable week-end de course."

Pour Yusuke Hasegawa, le responsable du projet Honda F1, l’épreuve de Spa s’annonce évidemment difficile. Il compte bien sur la dextérité des pilotes de l’équipe pour tenter de rattraper le temps qui sera perdu en lignes droites.

"Après avoir connu une pause relativement courte mais agréable, nous sommes de retour, en Belgique, pour débuter la 2e partie de la saison."

"Spa-Francorchamps, l’un des circuits historiques les plus populaires du calendrier, est difficile pour les voitures, avec de longues lignes droites et des virages à haute vitesse variés. Mais c’est aussi un circuit de pilotes : ils peuvent démontrer leur talent et leur courage dans des passages difficiles comme l’Eau Rouge."

“McLaren et nous avons bien terminé la 1ère partie de la saison, avec une double arrivée dans les points en Hongrie et des données précieuses récoltées lors des essais qui ont suivi la course. Maintenant, pour la 2e partie, le circuit de Spa-Francorchamps sera un défi pour nous, puisqu’il est très gourmand en puissance. Cependant nous ferons de notre mieux pour y connaitre une bonne course et, ainsi, continuer sur la lancée de la Hongrie."