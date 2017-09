La performance des McLaren en essais libres ce vendredi à Monza, n’a pas pour autant éclipsé le nuage d’incertitudes qui entoure l’avenir de l’écurie avec Honda. Zak Brown était évidemment très attendu sur ce point dans le paddock de Monza.

Alors que les rumeurs enflent dans le paddock (McLaren aurait décidé de faire alliance avec Renault après une réunion au sommet ce vendredi), le dirigeant de McLaren assure qu’aucun accord n’a été conclu pour le moment avec quiconque – Honda, Renault ou même Alonso. Une chose est sûre néanmoins : la date limite se rapproche.

« C’est le mois où nous allons probablement prendre une décision, et sans doute tôt dans le mois. Rien n’est finalisé » assure Zak Brown, qui est apparu plutôt détendu dans l’hospitalité McLaren ce vendredi.

« Toro Rosso par exemple est dans le même timing que nous [Toro Rosso attend aussi d’être fixé d’être sur son motoriste pour l’an prochain]. A 18 heures, ce dimanche, nous n’avons pas absolument à prendre une décision pour le moteur – pas dès ce week-end, ce n’est pas nécessaire pour nous [afin de ne pas compromettre le travail sur le châssis 2018]. »

« Notre deadline, c’est début septembre. Mais nous n’avons pas une date plus précise. »

« Je suis à l’aise, nous allons prendre une décision à temps, pour ne pas compromettre notre design au niveau du châssis pour l’an prochain. Nous n’attendons personne [Toro Rosso ou Honda]. Nous allons prendre notre propre décision, par nous-mêmes. Nous n’avons d’accord avec personne, pas même avec la FIA. »

Il n’est pas encore trop tard pour McLaren, confirme Zak Brown. Mais ce sera le cas « bientôt » selon lui !

A bien l’entendre, l’aspect financier semble être relégué au second plan… Est-ce un indice pour dire que les millions de Honda ne pèseront pas aussi lourds que prévu dans la balance ?

« Nous allons faire le meilleur choix pour McLaren, c’est-à-dire prendre la meilleure décision sur le plan sportif. Le business suivra. Il faudra choisir ce qui nous permette d’être gagnants, donc ce sera une décision sur le plan sportif. C’est évidemment très compliqué, il faut mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Nous contrôlons certaines choses, et pas d’autres. Nous avons besoin d’un moteur plus compétitif. Honda travaille dessus. Honda dépense davantage d’argent, ils font ce qu’il faut faire pour être plus compétitifs. »

Des réunions organisées la semaine prochaine à Woking devraient trancher dans le vif du sujet.

« Nous allons nous asseoir et discuter la semaine prochaine avec des gens qui en connaissent davantage sur les V6 que moi, et voir ce que sont nos plans. Nous allons aussi voir ce que Honda a pu accomplir, pour avoir un tableau d’ensemble de la situation. »

« Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être sur le podium. C’est une grande décision à prendre. Nous avons la chance d’avoir des actionnaires très engagés qui peuvent prendre une décision sur le plan sportif, et régler les questions financières par la suite. Nous pouvons explorer différentes pistes grâce à eux. »

Zak Brown paraît rêveur au moment de penser à une McLaren sans moteur Honda…

« Nous pourrions être sur le podium. Nous avons vraiment un bon châssis, et de très bons pilotes. Si nous regardons les données, avec plus de puissance, nous serions mieux classés. Williams a été sur le podium cette année, et je pense que nous avons développé un meilleur châssis en 2017. Nous ne serions pas sur le podium chaque week-end, mais nous y serions. »

L’avenir de l’association McLaren-Honda est aussi relié à celui de Fernando Alonso. Zak Brown botte pourtant en touche sur le sujet…

« Fernando ne nous a donné aucun ultimatum. Ce qu’il veut, c’est une voiture plus compétitive. Ce n’est pas seulement lié au moteur non plus, c’est un problème d’ensemble. »

A plus long terme, McLaren suivra de près l’introduction des nouvelles règles moteurs en 2021. Les priorités sont cependant clairement ailleurs à l’heure actuelle, reconnaît Zak Brown.

« Pour le moment, il faut nous concentrer sur les trois prochaines années, et quand ce sera le temps de penser à 2021, nous y penserons. Mais je pense que l’architecture d’ensemble de la F1 va changer, pour le mieux – et je pense aussi au budget cap, à la redistribution… »

« Nous sommes en faveur de l’introduction de motoristes indépendants et compétitifs, qui ne soient pas seulement là pour faire le nombre. Ce devrait être comme par le passé, les équipes pourraient choisir un moteur indépendant et compétitif. »

McLaren pourrait aussi, en 2021, compter sur son propre moteur développé en interne. Cette solution est-elle réaliste pour les équipes de Woking ?

« Nous ne développons pas en interne nos moteurs pour nos voitures McLaren. Donc il faudrait déjà avoir une idée de l’ensemble du budget nécessaire, des règles, et savoir si cela vaut vraiment le coup de dépenser des dizaines de millions de dollars. Il faudrait déjà avoir une idée du prochain paysage de la F1 sur le plan financier – une vue plus précise » conclut Zak Brown.