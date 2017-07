Honda aurait-il réussi à sauver son mariage avec McLaren ce week-end ? La spécification 3, introduite pour les deux voitures sur le Red Bull Ring, offre un gain de performance certain, même s’il n’est pas considérable. La fiabilité de cette Spec 3 demeure de plus encore à sujet, puisque Fernando Alonso a dû repasser à la Spec 2 par crainte d’un abandon en course.

Il n’empêche : la perspective d’un divorce, que l’on croyait imminente, semble avoir perdu un peu en probabilité.

L’optimisme chez McLaren a même gagné Fernando Alonso. Bien que partant 12e cet après-midi, il croit possible de rentrer dans le top 10.

« De ma position sur la grille, je peux marquer des points. Nous nous améliorons constamment. Nous pouvons jouer la Q3 à chaque week-end. L’équipe amène tout le temps des nouvelles pièces aérodynamiques et Honda amène des évolutions moteur. Nous avançons dans la bonne direction. Nous manquons juste de fiabilité. »

Encore une fois ce week-end, McLaren, Honda, mais aussi Toto Wolff de Mercedes, ont tenu à affirmer que l’association McLaren-Mercedes ne reverrait pas le jour l’an prochain.

Niki Lauda précise même que si Mercedes « intervient dans un contrat existant en offrant un moteur, alors, Honda pourrait nous poursuivre en justice. »

Présent dans le paddock autrichien, Michael Schmidt, le correspondant d’Auto Motor und Sport, décèle un vrai changement d’attitude entre McLaren et Honda.

« Les Japonais sont presque félicités pour tout ce qu’ils font, même si un autre moteur a cassé. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en télépathie pour réaliser que quelque chose s’est passé durant les deux dernières semaines. »

McLaren continue tout de même à mettre la pression sur son fournisseur. Zak Brown, le directeur exécutif, l’a encore rappelé, quoique sur un ton plus conciliant.

« En 2018 nous devons avoir un moteur compétitif. Honda travaille et progresse, et nous voulons leur donner du temps pour qu’ils s’améliorent. Nous avons vu une bonne réaction de leur part. »