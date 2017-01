Concevoir la nouvelle McLaren MP4-32 n’a pas été une mince affaire pour Tim Goss, le directeur technique de l’équipe de Woking, et tous ses ingénieurs.

Comme pour les autres teams, il a fallu partir d’une feuille blanche afin de concevoir les nouveaux châssis qui ont une aérodynamique totalement revue et aux niveaux d’appuis bien plus importants.

"Les changements aérodynamiques ont été un vrai défi. Certes, beaucoup de flux et la physique générale des voitures restent fondamentalement les mêmes. Le flux d’air global entre l’avant et l’arrière de la voiture, en passant sous la voiture, est assez similaire," commente Goss.

"Mais ce que nous avons découvert, dans le détail, c’est que les éléments se comportent différemment. Ce qui oblige à changer de direction. Les gars chargés de l’aérodynamique se battent depuis des mois et des mois pour tout repenser, parce que chaque élément, d’une taille plus ou moins importante qu’en 2016, a un comportement qui évolue en 2017."

Cela commence évidemment avec les ailerons avant et arrière, plus larges mais aussi moins hauts (à l’arrière).

"La largeur des voitures a augmenté de 10 cm de chaque côté. L’aileron avant a suivi. L’aileron arrière est plus large également mais plus bas. Cela aide visuellement les nouvelles Formule 1 à être plus basses et larges. De profil, l’aileron arrière semble s’étirer. Et en vue de dessus, les pontons ont un angle. C’est encore plus agressif. Ces nouvelles formes ont donc un impact différent sur les appuis, élément par élément. Il a fallu trouver l’équilibre des charges."

Un équilibre largement influencé par le retour à un effet de sol bien plus important, grâce au fond plat plus important et un diffuseur à nouveau impressionnant.

"Avec l’accroissement de la largeur de la voiture, il y a un plancher plus important et donc une charge plus importante. Mais c’est bien le diffuseur à l’arrière qui a le plus d’influence. Il est plus long, plus haut. Il y aura donc une dépression plus grande au centre du plancher et cela crée beaucoup plus d’appuis."

Et le plus spectaculaire ? Cela pourrait être les déflecteurs latéraux, les fameux "bargeboards".

"Les nouvelles règles nous permettent d’avoir de nouveau des déflecteurs très importants. Il y a beaucoup plus de liberté dans cette zone, un peu comme dans le passé. Attendez-vous à voir un gros travail de la part de toutes les équipes sur ce domaine. On peut maintenant avoir des déflecteurs aussi hauts que le châssis, ils peuvent être bien plus longs et compliqués."