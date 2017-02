Les trois principaux ingénieurs et techniciens de McLaren-Honda évoquent le défi impressionnant de construire une bonne monoplace pour 2017.

Le directeur technique Tim Goss, l´ingénieur en chef Matt Morris et le responsable de l’ingénierie Peter Prodromou sont les personnes clés qui se cachent derrière la nouvelle McLaren MCL32.

Peter, à quel point les progrès, qui sont actuellement réalisés, ont été rapides ?

Prodromou : « Nous avons commencé ce concept il y a 18 mois, et le virage effectué a été très abrupt. De plus, nous apprenons jour après jour. »

Goss : « J’ajouterai que les règles se sont entre temps quelque peu modifiées. Le changement au niveau de la carrosserie est largement différent. Bien sûr, les forces aérodynamiques sont restées les mêmes, mais nous nous éloignons du concept précédent. Si tu comprends les principes de base des flux d’air, alors tu peux commencer à chercher de l´appui. Nous avons avancé à l´aveugle pendant un certain temps. Dès que les voitures iront sur la piste, nous allons être beaucoup plus malins. Je m´attends aussi à ce que les autres équipes nous ouvrent les yeux en apportant de nouvelles pièces sur la piste. Tous apprennent des autres. L´inconnue suivante est les pneus. Nous avons reçu beaucoup de données de Pirelli. Trois équipes ont fait les tests. Il y a eu beaucoup de transparence de la part de Pirelli. Mais en soi, ces trois écuries, qui ont roulé avec les trains de pneus larges, ont testé les gommes avec des monoplaces de 2015. Même eux sont dans le brouillard avec ces pneus. Je crois aussi que les sensations pour les pilotes vont changer à cause de cela. Autre chose : les tests seront encore plus importants que d´habitude, parce que nous apprendrons constamment de nouvelles choses. »

Peter, allons-nous voir plus d´ailerons de requin et d´ailerons en forme de T comme chez Mercedes ou Ferrari ?

Prodromou : « Oui, car toutes les failles du règlement vont être exploitées. Donc, on peut envisager que les autres vont faire pareil. Jusqu´à présent, Mercedes m´a impressionné. Tu vois la quantité de travail qu´il y a dans cette voiture. Par contre, je n´ai pas vraiment eu de grande surprise à la vue de leur nouvelle voiture. »

Concernant ces nouvelles voitures, tout le monde a l´air d´aller dans la même direction – empattement plus long, aileron de requin, arrière plus relevé. Tim, où se trouve la pierre philosophale ?

Goss : « Difficile à dire. Le deux voitures les plus rapides de 2016, celle de Mercedes et celle de Red Bull Racing, étaient complètement différentes au niveau conceptuel. Nous avons reçu un nouveau règlement, qui a été fait à la va-vite et de manière peu consciencieuse. Entre les roues avant et les déflecteurs, nous avons eu plus de liberté, et cela se voit : nous avons vu beaucoup de solutions différentes. Mais il est possible que les équipes s´harmonisent avec le temps sur les solutions qui resteront au final sur les voitures. »

Matt, explique-nous d´où vient le débat concernant les suspensions.

Morris : « Cela fait beaucoup de tumulte. Chacun a sa manière de voir les choses, en ce qui concerne ce qui est autorisé et ce qui ne l´est pas. Nous croyons que nous avons trouvé une solution acceptable, au vu du règlement. Nous ne nous attendons à aucune difficulté. J´entends aussi que certaines équipes veulent protester. Je crois que pour enterrer le sujet, il faudrait un changement de règlement. Nous devons à présent découvrir ce que la FIA va faire. »

Matt, comment se passe le travail avec Honda ?

Morris : « Lors de ces 18 derniers mois, je me suis rendu au Japon en moyenne 2 fois par mois, afin de travailler avec Honda de manière plus proche. Cela porte ses fruits. La conception du moteur est nouvelle. C´est le résultat de notre étroite collaboration. Nous voulions un moteur qui s´adapte idéalement à la voiture. Mais nous devons continuer d´avancer main dans la main : le châssis et le moteur doivent être développés en harmonie. Nous avons investi beaucoup de temps et d´argent dans la nouvelle architecture du moteur ainsi que dans son intégration à la voiture. Cela va certainement payer. »

Peter, quelle est la partie de la voiture la plus excitante ?

Prodromou : « Nous avons trouvé que tout dans le nouveau règlement était excitant. Cela aide aussi, d´avoir des personnes dans l´équipe qui étaient déjà en Formule 1 avant 2009. McLaren a des personnes très expérimentées, cela aide. Les déflecteurs et le diffuseur arrière sont les parties de la voiture les plus palpitantes. Nous avons conçu une base solide, sur laquelle nous voulons construire dans le courant du mois prochain. Nous avons beaucoup de potentiel avec cette voiture et ce n´est pas encore terminé. Mais ceci est valable pour toutes les écuries. »

Tim, quel crédit accordes-tu à Ross Brawn, qui doit faire évoluer la Formule 1 pour Liberty Media ?

Goss : « Nous trouvons cela fabuleux, car il comprend le sport dans son ensemble... une bonne chose pour nous. Il pense sur le long terme. Nous sommes déjà sur la bonne voie : les voitures doivent être plus rapides, être plus belles et il doit être plus difficile pour les pilotes de rouler à la limite. Nous avons fait tout cela. A présent, Liberty Media veut guider le sport vers le futur, et Ross est pour cela l´homme qu´il fallait. »