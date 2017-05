C’est un changement de jurisprudence qui pourrait être décisif pour l’avenir de McLaren. Désormais, le haut management de l’écurie n’écarte plus totalement la possibilité d’un divorce avec Honda.

Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren, a ainsi changé le ton du discours de l’équipe de Woking.

« Le problème est que nous n’achetons pas seulement un moteur. Honda a commencé d’une feuille blanche, avec des nouvelles règles, et avec une bonne réputation. Mais nous n’avions pas de garantie au sujet du produit final, parce que vous ne pouvez pas oublier que nous ne payons pas pour ces moteurs. »

Face aux immenses difficultés finalement rencontrées, McLaren sera-t-elle tentée de dire bientôt "basta" ? Le quotidien belge La Dernière Heure a posé directement la question à Eric Boullier : McLaren pourrait-elle divorcer d’avec Honda en arguant des faibles performances du motoriste japonais ?

« Avant d’en arriver au tribunal, nous sommes dans une zone intermédiaire, pour essayer de trouver des solutions. Je passe mon temps entre l’Angleterre et le Japon pour essayer de les influencer, mais c’est difficile. C’est déjà difficile pour un Européen de les comprendre, mais pour un Européen plongé dans le milieu de la course automobile, c’est extrêmement difficile. Leur approche en F1 est la suivante : quand tout le monde va à droite, ils vont à gauche. C’est extraordinaire mais cela semble marcher au bout du compte, puisque le Japon est toujours une formidable puissance mondiale. »

« Mais aujourd’hui, tout est une question de timing. Ils vont y arriver. Mais au lieu de trois ans, cela leur prendra peut-être six ou sept années, et entre-temps, vous devez survivre. Du moment que nous progressons, tout va bien. Mais nous avons fait marche arrière cette année, donc il est devenu plus compliqué de nous motiver et de nous convaincre que nous y arriverons. »

Alors que Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, a longtemps écarté toute possibilité de divorce avec Honda, voilà maintenant qu’Eric Boullier laisse toutes les portes ouvertes quand on lui pose la même question.

« Tout est possible. Nous sommes dans une situation où nous voulons vraiment faire ce que nous voulons faire. »

« Mais notre intention aujourd’hui n’est pas de divorcer. Je ne vais pas prendre cette décision, ce seront les propriétaires de McLaren. »

Même si Eric Boullier finit par un mot rassurant envers Honda, voilà bien un sévère coup de pression mis au motoriste japonais, dont on attend encore la prochaine évolution moteur.