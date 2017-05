McLaren fait une fois de plus profil bas après un week-end extrêmement compliqué. Stoffel Vandoorne a certes pu rallier l’arrivée à Sotchi, mais il n’avait pas le rythme nécessaire pour viser autre chose que la 14e place. Quant à Fernando Alonso… l’Espagnol n’a même pas pu prendre le départ de la course. Il y a deux semaines, son coéquipier connaissait le même sort à Bahreïn. Chacun son tour !

Le directeur de la compétition, Eric Boullier, n’avait évidemment pas le sourire après un week-end si peu… compétitif.

« Vous ne pouvez pas vous cacher derrière un résultat comme cela : la 14e place… ce n’est pas pour cela que McLaren-Honda est en compétition automobile. Et croyez-moi, nous travaillons dur pour nous assurer que ce niveau de performance ne dure pas pour longtemps. »

« Cela dit, il est toujours extrêmement décevant de connaître des problèmes de fiabilité et de performance durant un week-end de course. Nous devons travailler ensemble pour nous sortir de cette mauvaise situation. »

« Etant donné les limites de la performance de la voiture, Stoffel a mené une course très calme et efficace. Il a fait tout ce qu’on lui a demandé pour surveiller ses pneus et sa consommation d’essence. Comme je l’ai dit, la 14e place n’est pas un résultat notable. Mais c’est exactement ce que l’on pouvait attendre de sa voiture cet après-midi. C’est satisfaisant de voir que Stoffel est capable de rallier l’arrivée et d’engranger encore du kilométrage qui nous servira. »

« Quant à Fernando, je partage sa frustration. Ce n’est pas acceptable de commencer un 2e Grand Prix de suite avec une seule voiture, et nous devons régler ce problème immédiatement. Il est naturellement déçu. Mais les choses vont s’améliorer » promet Boullier.

Yusuke Hasegawa, le responsable de Honda, indique que Fernando Alonso a connu un problème d’ERS durant son tour de formation.

« Nous avons eu un week-end incroyablement difficile, et finalement décevant, ici en Russie. Cela dit, c’est positif de voir que Stoffel a fini la course, en particulier dans des conditions aussi rudes, en commençant à l’arrière de la grille. Il a conduit de manière impressionnante et il a gardé un rythme constant dans une situation difficile, en gérant les pneus et la consommation d’essence. Stoffel n’a pas eu un départ facile cette saison en connaissant de nombreux problèmes à chaque fois durant chaque week-end de course, donc nous sommes heureux de voir qu’il a finalement vu le drapeau à damiers, même si la 14e place, ce n’est évidemment pas ce que nous voulons. »

« Fernando a perdu toute puissance après une défaillance de son ERS durant le tour de formation. Même si nous avons essayé de régler ce problème en redémarrant le système, nous n’avons pas été capables de refaire fonctionner l’ERS. Par conséquent, nous avons dû arrêter la voiture sur la piste, sans pouvoir prendre le départ. Nous allons enquêter pour connaître la cause de cette défaillance. »

L’ingénieur japonais promet des évolutions pour le V6 Honda, mais refuse de fixer une deadline.

« Nous allons continuer à pousser. Nous attendons quelques évolutions pour l’unité de puissance lors des prochaines courses. Nous allons continuer à travailler sur notre développement dans le but d’être plus compétitif – et pour avoir une meilleure fiabilité. »