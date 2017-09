Maintenant que McLaren a quitté Honda pour Renault, Fernando Alonso va-t-il se décider à prolonger avec l’écurie de Woking pour la saison prochaine ?

Telle est en tout cas l’ambition d’Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren. Et à en croire le Français, le pilote espagnol lui-même serait enclin à rester au sein de son écurie pour une saison supplémentaire.

« Il le dit depuis des mois : ce qui l’intéresse seulement, c’est avoir une voiture compétitive. C’est ce qui compte pour lui. Pour nous, McLaren, nous sommes heureux de voir que nos actionnaires aient pris une décision fondée sur l’aspect sportif, et non sur l’aspect commercial. L’ADN de McLaren, c’est être compétitif : l’équipe a toujours été dans le top 3, et ce doit être de nouveau notre place. Aujourd’hui nous savons que nous un châssis décent, qui devrait nous permettre d’être de nouveau dans le top 3 avec un moteur de niveau équivalent, donc pour nous, comme entreprise, il est important d’être compétitif, peu importe quel rôle joue Fernando dans ce cadre. »

« Nous devions prendre une décision pour nous. Mais si vous voulez être compétitif, vous n’avez pas seulement besoin d’un moteur, vous avez aussi besoin d’un pilote. C’est là que Fernando entre en jeu. Nous avons fait ce que nous avons fait d’abord pour McLaren. Mais le package inclut aussi le pilote. »

Eric Boullier prend donc bien le soin de rappeler que la décision du changement de motoriste n’a pas été avant tout influencée par les souhaits de Fernando Alonso. Il n’en reste pas moins que du même coup, le double champion du monde est « très proche » d’une prolongation de contrat.

« Fernando veut rester. Vous pouvez le voir dans son langage corporel, dans sa manière de s’exprimer. Il faut régler des détails sur le plan du marketing, et Zak Brown y travaille. »

A Singapour, Fernando Alonso a aussi rappelé qu’il attendait d’en savoir plus sur le potentiel du moteur Renault avant de prendre une décision.