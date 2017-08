Force India a fait rouler aujourd’hui à Budapest non pas un mais deux jeunes pilotes, Nikita Mazepin et Lucas Auer.

Nikita Mazepin avait déjà effectué des essais privés à Silverstone avec Force India l’an dernier. Il a effectué 52 tours, pour un 1:19.910 comme meilleur temps (6e chrono). Qu’a-t-il appris de sa journée ?

« Je n’avais pas testé depuis Silverstone - depuis une longue année. Et j’avais hâte de retourner dans la voiture. C’était une autre formidable expérience et j’ai apprécié de travailler avec l’équipe. Pour le moment, je suis satisfait. Ce matin, tout s’est bien déroulé pour moi et j’en suis heureux. J’ai hâte d’être à demain après-midi [il roulera de nouveau]. Ce soir j’analyserai ce que j’ai fait, je vais voir le plan de l’équipe et ce que je peux faire pour m’améliorer demain. »

De son côté, Lucas Auer découvrait pour la première fois une monoplace de F1. Il a été moins rapide (1:20.563, 9e marque) mais un peu plus assidu avec 54 tours au compteur.

« Tout d’abord, je veux remercier toute l’équipe pour avoir rendu ce test possible. C’était une expérience incroyable. Quand je suis sorti des stands et que j’ai relâché le limiteur, c’était un peu un choc. La vitesse est incroyable, en particulier dans les virages. Je me suis senti vraiment en confiance et l’équipe m’a offert quelques relais pour régler la voiture. Ma première priorité, c’était de ne rien endommager. L’équipe m’a demandé d’être constant et de compléter le programme. Ces voitures sont très physiques et lors des deux premiers relais, je le sentais vraiment. Vous ne cessez de tourner, de pousser, et vous ne pouvez pas respirer parce que vous n’avez pas encore le rythme. C’est un peu plus facile quand vous vous y habituez. J’ai hâte de rouler à nouveau demain et j’espère que je pourrai en montrer un peu plus. »

Tom Mc Cullough, l’ingénieur de piste en chef de Force India, a enfin qualifié de « productive » cette journée, notamment parce qu’elle s’est déroulée « sous une température très élevée. » Ce mardi sur la piste aura en outre permis à l’écurie indo-britannique de procéder « à l’évaluation de quelques pièces sur la voiture », sans qu’on en puisse en savoir davantage.