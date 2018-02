Un des espoirs du sport automobile allemand, Maximilian Günther, fera ses débuts en F2 en 2018, en roulant pour Arden. Günther a terminé troisième du championnat de F3 l’an passé après avoir terminé vice-champion en 2016, courant les deux années avec PREMA. Il rejoint chez Arden Nirei Fukuzumi, lui aussi nouveau dans la catégorie.

Kenny Kirwan, le manager de l’équipe, pense que les deux débutants sauront vite s’adapter : "Nous sommes ravis d’accueillir Maxi dans l’équipe. Il a été extrêmement compétitif et constant en F3 sur les dernières années. Avec Nirei, on pense débuter la saison avec un des duos de débutants les plus forts et constants en F2."

Maximilian Günther est de son côté impatient de débuter cette nouveau aventure : "Je suis absolument prêt à effectuer ma prochaine étape et je suis impatient de me mesurer aux meilleurs jeunes pilotes du monde. Je sais que cette expérience sera couronnée de succès avec l’aide d’une équipe expérimentée comme Arden. Je remercie aussi mes partenaires et sponsors, qui me soutiennent dans mes progrès."”