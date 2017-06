Max Verstappen n’était pas arrivé serein à Bakou l’an dernier, après avoir enchaîné les bévues lors de l’édition 2016 de Monaco. Cette saison, il y arrive avec une Red Bull sur la pente ascendante et de belles courses récentes.

"Bakou est selon moi un circuit urbain spécial, unique au niveau de ses sections rapides mais aussi par la partie la plus étroite au calendrier," explique-t-il.

"Le deuxième secteur est plus serré que certains endroits de Monaco, c’est difficile de rouler dans la vieille ville mais c’est amusant et incroyable pour les spectateurs. Cette section du circuit est ma préférée, la ligne droite se fait rapidement mais elle dure un long moment et permet de se détendre un peu" ajoute le Néerlandais.

Verstappen est très friand de voyages et de découvertes culturelles. Cette année il va essayer de faire mieux, comme il l’explique.

"Comme notre hôtel est à côté du paddock, je n’ai pas pu sortir et apprécier la ville l’an dernier. La vieille ville est amusante et je pense qu’il faudra faire au mieux pour voir ce que nous arrivons à en tirer".