La journée de Red Bull a de nouveau été perturbée par des problèmes sur le moteur Renault de la RB13. Bloquée au garage une partie de la matinée et de l’après-midi, la monoplace a de nouveau rencontré un problème en toute fin de journée.

"Je n’ai pas eu de panne d’essence" a confirmé le Néerlandais. "Il nous restait que deux tours pour accomplir la distance d’une course, nous avons beaucoup de données mais malheureusement nous avons dû arrêter la voiture pour un problème similaire à celui qui nous a empêché de tourner ce matin".

"Je pense qu’ils ont déjà des plans pour évoluer le moiteur avant Melbourne. Je reste positif et je n’y pense pas trop, les essais sont faits pour ça, pour tester les différentes pièces et voir ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré, en ce sens nous avons appris beaucoup de choses et c’est positif pour l’avenir".

Verstappen admet qu’il est encore difficile de savoir où se situe Red Bull dans la hiérarchie, bien que son équipier ait dit hier qu’il les voyait derrière Mercedes et Ferrari.

"C’est compliqué à dire, nous ne savons pas la quantité de carburant embarquée par les autres équipes. Les voitures sont récentes, on peut encore faire beaucoup de changements dans les réglages et rien ne dit que l’on ne trouvera pas une direction qui fera grandement progresser la voiture".

"Il nous reste encore beaucoup de travail, nous n’avons pas essayé toutes les options disponibles en termes de réglages mais tout se passe bien pour le moment, la voiture est très bien équilibrée et très prévisible" conclut-il.

Guillaume Rocquelin, son ingénieur de piste, précise un peu plus le problème rencontrée ce matin : "Avant la pause, nous avons remarqué une anomalie dans les données et comme nous voulions nous concentrer sur les longs relais dans l’après-midi, nous ne voulions pas prendre de risque et avons changé le moteur".