Pour Max Verstappen, il n’y a qu’un seul responsable pour l’accident du départ à Singapour : Sebastian Vettel.

Selon le pilote Red Bull, l’Allemand n’aurait pas dû se déporter de cette façon vers la gauche. Ce n’était pas nécessaire selon lui.

"Je pense que cet accident est largement dû au fait que Vettel a commencé à me tasser en se déportant à gauche. Il n’a peut-être pas vu que Kimi était à ma gauche mais ce n’est pas une excuse," lance Verstappen.

"Ce n’était pas nécessaire. En plus Seb se bat pour le championnat. Vous ne devez pas prendre ce genre de risques dans cette situation. En plus Lewis n’aurait pas pu nous passer. Et voilà ce qui arrive : Lewis mène la course et nous sommes tous les trois, avec Kimi, hors de la course."

Verstappen s’attend à des sanctions après la visite devant les commissaires de la FIA prévue 30 minutes après l’arrivée.

"Je ne pense pas que c’est un incident de course. Il y a trois voitures crashées. J’étais au milieu de tout ça et je n’ai rien à me reprocher. Nous verrons ce qu’ils vont décider mais je ne suis pas content. Parce que j’ai dû abandonner encore une fois mais aussi parce que trois pilotes sont concernés."

"Au moins, les Ferrari ont toutes les deux dû abandonner, au moins cet accrochage est douloureux pour tout le monde !"