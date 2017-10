Max Verstappen a été pénalisé pour avoir dépassé Kimi Räikkönen avec les quatre roues hors de la piste à Austin et s’était mis en valeur de manière plutôt négative en traitant un commissaire d’idiot après la course. Sans conserver ses propos injurieux, le Néerlandais maintient son désaccord.

"Je pense que les émotions étaient importantes après la course, surtout car j’avais perdu le podium et j’estime que je le méritais" regrette Verstappen. "Je pense que cette punition n’était pas correcte. Tout le monde sortait de la piste aux virages 19, 8 et 9, et même dans le virage 6, où beaucoup de voitures coupaient quand elles en suivaient une autre".

"Je pense que les fans ont apprécié, c’était un beau dépassements mais ils ont dit que j’avais pris l’avantage de manière incorrecte. Si c’était le cas, je l’aurais fait comme ça à chaque tour. Beaucoup l’ont fait et j’ai été le seul qui a été pénalisé, ce qui n’est pas correct, je pense que ma colère est normale. J’aurais dû utiliser d’autres mots mais je pense que la décision n’est pas correcte".

Verstappen essaie de justifier ses mots employés en parlant de sa colère sur le moment, expliquant qu’il ne pouvait pas revenir en arrière sur ce qui avait été dit, tout en rajoutant qu’il garde le même avis sur sa pénalité.

"J’étais en colère car je me sentais spolié et j’ai expliqué les raisons pour cela. Il faut aussi comprendre mon point de vue. Bien évidemment, les mots n’étaient pas corrects mais je ne peux plus les changer et ils n’étaient pas dirigés vers une personne en particulier. Je n’ai cherché à blesser personne, sans quoi j’aurai utilisé des noms".

Le pilote Red Bull préfère tourner la page et relativiser : "Au final, c’était une belle course. Je n’étais pas heureux qu’on me retire le podium mais je dois voir les points positifs, et je suis heureux car la vitesse était bonne".