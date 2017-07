L’arrivée du Halo a été fortement décriée par les fans de Formule 1 et par plusieurs acteurs et observateurs de la discipline. Si les progrès de la sécurité sont au cœur du débat et que chacun veut les prendre en compte, l’hérésie esthétique que représente le système de protection a fait s’élever une nouvelle voix discordante en la personne de Max Verstappen.

"Quand je l’avais essayé, je n’avais pas aimé la mauvaise visibilité et avoir cette chose devant moi" regrette le pilote Red Bull. "Ce n’est pas bien, je ne l’aime vraiment pas".

Pour lui, un tel système n’est pas justifié puisqu’il serait surtout efficace contre des gros débris, comme des roues : "Les fixations de roues sont solides donc on ne les perdra pas facilement et quand des débris voleront, nous ne serons pas plus protégés que nous le sommes actuellement, donc je ne comprends pas pourquoi nous en avons besoin".

Verstappen conclut enfin par les effets négatifs sur le plan visuel, expliquant que la Formule 1 va perdre de son attrait à cause de ce système : "Dès que j’ai cette chose sur ma voiture, je n’aime plus cette dernière, donc l’enthousiasme s’envole avant même que je monte dans la voiture".