Max Verstappen a certainement été le pilote qui a le plus fait parler de lui en 2016, que ce soit en bien ou en mal. Le paddock et les fans de Formule 1 ont vibré avec lui en Espagne ou lors de sa série de dépassements à Interlagos, mais les critiques se sont aussi déchaînées à cause de sa manière de défendre sa position en piste, plus que controversée, en particulier lors des Grands Prix de Hongrie, d´Allemagne et de Belgique.

Le pilote a dû encaisser beaucoup de reproches à son sujet, notamment concernant sa dangerosité sur la piste et son arrogance. Après le Grand Prix de Spa, Verstappen n´a pu ignorer les critiques.

« Après la course, c´était l´horreur sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. »

Pour le Néerlandais, la solution pour éviter de se laisser miner par tant de négativité a été assez facile à trouver.

« Il faut croire en soi et il ne faut pas trop lire les commentaires et les critiques. Je n´ai rien lu de ce qui a été écrit sur moi. »

Pour Verstappen, ce n´est toutefois pas une première. Lorsqu´il est arrivé en catégorie reine l´année dernière, les détracteurs s´en sont aussi donné à coeur joie. A l´époque, alors qu´il n´était âgé que de 17 ans, le pilote avait réagi de manière posée et constructive.

« J´ai tout simplement pensé que je devais alors prouver quelque chose. Je voulais faire taire tous ceux qui me critiquaient. »

C´est aussi pour cette raison que la victoire de Verstappen en Espagne a été déterminante.

« Il ne s´agissait pas seulement de convaincre tout de suite ma nouvelle équipe, Red Bull. C´était aussi important pour moi, sur le plan personnel. Lorsqu´on livre de bonnes performances au sein d´une équipe plus petite, il n´est quand même pas possible de décrocher une victoire. Avec Red Bull c´est arrivé soudainement. J´ai gagné et j´ai alors pensé : "Wahou ! quel soulagement. J´ai montré à tout le monde que je pouvais le faire". »