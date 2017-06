Max Mosley, l’ancien président de la FIA, pense que la Fédération a bien fait d’ouvrir une enquête sur le coup de roue volontaire que Sebastian Vettel a donné à Lewis Hamilton à Bakou.

Pénalisé de 10 secondes de stop and go pendant la course, le pilote Ferrari risque maintenant des sanctions disciplinaires si la FIA décide, lundi prochain, que le sujet doit être porté devant le Tribunal International.

"Je ne vais certainement pas me faire des amis chez Ferrari mais un fait est un fait," déclare Mosley.

"Ma recommandation aurait été de disqualifier Vettel de la course et de porter le problème devant le Conseil Mondial."

"De mon point de vue, ce qu’il a fait est intolérable. Ce n’est pas possible d’agir comme il l’a fait."

"S’il avait fait ça sur route ouverte, il aurait perdu son permis."