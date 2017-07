La victoire de Lewis Hamilton à Silverstone a permis à plusieurs de ses statistiques de grimper à un niveau vertigineux. Avec son cinquième succès à Silverstone, le quatrième consécutif, le Britannique est désormais second sur la liste du plus grand nombre de victoires, et c’est également la place qu’il occupe sur la liste du plus grand nombre de pole positions, à une unité du record de Schumacher.

"C’est une légende de ce sport et il le sera toujours grâce à ses accomplissements" déclare le pilote d’IndyCar, Max Chilton. "C’est plus facile maintenant avec plus de courses dans la saison, mais gagner quatre fois de suite le Grand Prix de Grande-Bretagne est incroyable et il faut avoir un grand talent pour cela. Nous avons toujours su qu’il était rapide mais il peut aussi être très bon gestionnaire de course".

"Il a été violemment critiqué pour ne pas être allé à Londres et s’il n’avait pas répondu par une performance de ce niveau, il aurait continué à subir des critiques. Mais avec la pole et la victoire qui lui permettent d’égaler Jim Clark ici, c’est impressionnant".

Chilton peine à imaginer l’accomplissement que représente ce nouveau succès de Lewis Hamilton : "Ma vie serait réussie en remportant un Grand Prix de Grande-Bretagne, donc c’est une réussite incroyable et c’est génial de le revoir à un seul point du leader, de retour dans la course au titre".