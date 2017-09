Kimi Raikkonen a pris la cinquième place alors que la Scuderia Ferrari jouait à domicile. Le Finlandais ne peut donc pas être satisfait de sa performance.

"J’ai eu des problèmes sur le train arrière," explique Kimi Raikkonen. "La voiture n’était pas bien équilibrée, mais pour tout vous dire, je ne sais pas si cela a eu une influence sur ma prestation. Il est certain que la voiture ne se comportait pas comme je le voulais. Après mon changement de pneus, cela s’est amélioré, mais pas au point d’être satisfait. Ce week-end a été difficile, aussi bien sous la pluie que sur le sec."

"Ricciardo m’a pris la quatrième place en fin de course après avoir sensiblement retardé son freinage, mais il avait de meilleurs pneus que les miens et j’aurais donc eu de très grandes difficultés à rester devant lui. Nous devons maintenant essayer de comprendre ce qui est arrivé afin de faire mieux la prochaine fois. Nous allons maintenant à Singapour et sur le papier, nous sommes les favoris, mais nous devrons le prouver en piste," ajoute le champion finlandais.